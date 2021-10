Se billedserie Søskendeparret har endnu ikke nøglerne til bageren - men det er ikke mere kringlet at gøre butikken klar, end at de regner med, at de kan slå dørene op for kunderne i starten af december. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Søskendepar slår stort brød op

Holbæk - 08. oktober 2021

Den generøse efterårssol får "Solgt"-klistermærket på skiltet foran den gamle bager til at skinne postkasserødt. Bag det står Heidi Stoltz Andersen og småsludrer med sin storebror Henrik Johannesen.

Det er ikke tilfældigt, at de netop står her. For Henrik har sammen med sin hustru, Rikke, købt hele bygningen.

- Vi var hjemme til min mors fødselsdag, og så var bageriet kommet til salg. Og så sad vi og snakkede lidt løst om det, husker han, mens hans lillesøster omgående bryder ind og fortsætter hans sætning:

- At det kunne være sjovt, supplerer Heidi Stoltz Andersen.

For bageren var nemlig berømmet viden om for sine lækre kager og sit skønne brød.

- Ja, han havde et godt navn. Og så var det, at vi tog ned og kiggede på det, fortæller Henrik Johannesen.

Hustruen Rikke Høilund Johannesen er frisør, og selv om der traditionelt er kamme nok hos en bager, så var det ikke noget for hende at blive en del af en bagerbutik.

Derfor prikkede Henrik i stedet sin lillesøster på skulderen for at spørge, om hun ville være med til at drive bageriet.

Det satte en række tanker i gang hos hende.

- Hvorfor ikke? Ej, jeg tror egentlig, det var sådan lidt," arhh, nu skal vi lige, og jeg skal hjem at snakke med min familie om det". Men jeg synes, det er en superfed idé. Vi glæder os helt vildt meget til at komme i gang, siger Heidi Stoltz Andersen og lægger tryk på "helt".

Lå lige til højrebenet Derfra var der ikke langt fra tærte til handling - og 1. november overtager ægteparret Rikke og Henrik nøglen til Adelers Allé 228, hvor de flytter ind.

Og herfra skal søskendeparret Heidi og Henrik så drive den nye bager, der får navnet "Gislinge Bageren".

- Vi syntes, den lå lidt til højrebenet. For alle siger "Gislinge Bageren". Og lige meget, hvor vi er henne af, så kalder folk det for "Gislinge Bageren". Vi undersøgte det lidt, og det har faktisk aldrig heddet "Gislinge Bageren", siger Heidi Stoltz Andersen, før hendes storebror supplerer med en opremsning af navnene på de tidligere bagerbutikker.

En stor arv Det er da heller ikke så mærkeligt, at de kender til bagerens historie.

For deres forældre bor i Gislinge, hvor også Heidi Stoltz Andersen bor med sin familie.

Og 1. november flytter storebror så med hele sin familie ind i byens bagerbolig.

Og netop derfor ved de også, at de overtager en meget populær butik.

- Han har altid haft et godt ry, lyder det fra Henrik Johannesen, før lillesøster tilføjer:

- Folk stod jo i kø langt nede ad vejen her. Lørdag morgen var der altid kø for at komme ind at købe morgenbrød her, husker hun.

Og det er jo noget af en arv, de skal løfte.

- Det er jo både godt og skidt, siger Henrik Johannesen med et grin

- For forventningen er der jo. Om man nu også kan leve op til det.

Herre i eget kagehus Der er ikke nogen tegn på, at søskendeparret har slået et større brød op, end de kan bage.

Henrik kommer til at stå for selve bageriet. Han er uddannet bager og har i 30 år arbejdet i Svinninge Bageri. Nu skal han selv være bagermester.

- Nu er det mig, der bestemmer jo. Det er mig, der tager beslutningen om, hvad der skal være på hylderne. Så det glæder jeg mig lidt til. At man ikke skal spørge nogen andre. Måske lige søster engang i mellem, siger han og bliver mødt af sin søsters boblende latter.

Og det er nok en meget god idé lige at forhøre sig med søster.

For med sin baggrund som uddannet butiksassistent med adskillige år som souschef for blandt andet tanken i Fårevejle i bagagen, skal Heidi Stoltz Andersen stå for selve bagerbutikken, regnskaber og personale.

Bump på vejen Og selv om et fuldtidsjob, hvor vi er helt afhængige af en af vores søskende, måske ikke lige er alles kop te, så ryster de ikke på hænderne.

For selv om de aldrig har arbejdet sammen før, så er de faktisk meget ens, siger lillesøster.

- Der vil komme nogle bump på vejen. Det vil der. Det er vi godt klar over. Men vi er også enige om, at det skal nok gå. Det finder vi ud af hen ad vejen. Det skal ikke ødelægge familien i hvert fald, siger hun, og begge bryder ud i en munter latter.

Efter planen åbner bagerbutikken i starten af december - hvor der både vil være lækkerier som i "gamle dage", men der vil også være et par nye ting. Heriblandt sandwiches.

Men det, de glæder sig allermest til, er faktisk at have deres helt eget.

- Det er bare vores. Og så er vi fælles om det, siger Henrik, før Heidi supplerer:

- Det er vores fælles projekt, vi skal have i gang. Jeg er spændt på at se, hvor mange der kommer. Kommer der 10? Kommer der 100? Er det sådan en god idé, som vi selv synes, det er? Det er lidt spændende, synes vi.

Butikken kommer til at have åbent alle dage undtagen mandag.

Og så må det med julegaverne altså blive ordnet, inden forretningen åbner lige midt i klejnehandlen.

- De kan få gavekort til bageren, siger Henrik med et stort grin.