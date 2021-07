Fem ruller bestående af aluminium - sølvpapir - ligger på Museum Vestsjælland i Ugerløse. Det gør de, fordi rullerne spillede en vigtig rolle i forbindelse med modstandskampen mod tyskerne under Anden Verdenskrig. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sølvpapir som våben mod tyskerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sølvpapir som våben mod tyskerne

Holbæk - 30. juli 2021 kl. 18:02 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Under Anden Verdenskrig var Vestsjælland et vitalt område for modstandsbevægelsen.

For det var her, at engelske flyvere kastede våben ned, som blandt andet skulle sendes videre til frihedskæmperne i København.

Men det vidste tyskerne selvfølgelig godt, så derfor havde de øjne og ører vendt i den retning.

Blandt andet brugte de radarstationer i et forsøg på at afsløre de engelske fly, når de fløj ind over Sjælland for at aflevere deres last med våben.

Det betød, at en del af de allieredes fly blev opdaget og skudt ned både før og efter, at de havde afleveret deres last af våben.

Fra gemmerne Museumsinspektør Karen Sivebæk Munk fortæller i denne serie om nogle af de spændende genstande, der befinder sig i Museum Vestsjællands samlinger.

Både på selve museet i Holbæk og på fælleslageret i Ugerløse. Museumsinspektør Karen Sivebæk Munk fortæller i denne serie om nogle af de spændende genstande, der befinder sig i Museum Vestsjællands samlinger.Både på selve museet i Holbæk og på fælleslageret i Ugerløse. Som et modtræk til den tyske radar fik de engelske fly strimler af aluminiumsfolie - også kaldet sølvpapir - med i lasten.

Strimlerne var fem centimeter lange og to centimeter brede, og når flyene nærmede sig nedkastningsstedet, smed de strimlerne ud, så de forstyrrede tyskernes radarbilleder, mens de flagrende faldt mod jorden.

På Museum Vestsjællands lager i Ugerløse ligger der en lille samling af nogle af de aluminiumsruller, der blev kastet ud fra et fly over Mårsø.

De blev efterfølgende samlet op af en person i området og afleveret på museet i Kalundborg efter krigen.

Da de vestsjællandske museer blev samlet under ét, kom strimlerne videre til museet i Holbæk, fordi Mårsø hører ind under her.