Inden for kort tid vil et areal ved bostedet Søbæk Have i Jyderup blive en byggeplads. Her opføres en tilbygning med fire længerevarende botilbud til yngre udviklingshæmmede. Foto: Mie Neel

Søbæk Have udvides med fire boliger

Holbæk - 16. april 2020 kl. 15:14 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra fire til otte botilbud skal afhjælpe mangel på længerevarende boliger til yngre udviklingshæmmede.

Lige så snart de afsatte penge på anlægsbudgettet for 2020 er endeligt frigivet kan arbejdet gå i gang med udvidelsen på bostedet Søbæk Have i Jyderup.

Når de står klar, har Holbæk Kommune fordoblet antallet af paragraf 108 botilbud.

- Der er i dag fire længerevarende botilbud på Søbæk Have. Vi har længe manglet den type tilbud til yngre udviklingshæmmede, og otte paragraf 108-boliger er heller ikke overvældende mange. Fremtiden vil vise, om det er nok, så vi kan undgå at bruge private tilbud, bemærker socialudvalgsformand Bente Röttig (SF).

De fire nye boliger er tænkt til yngre udviklingshæmmede med autisme og andre udviklingsforstyrrelser.

Boligerne placeres i en tilbygning på en eksisterende fløj i byggeriet fra 2016.

Søbæk Have blev tegnet af arkitektfirmaet Kullegaard i Holbæk i tilknytning til det nedlagte botilbud Tornhøj, og firmaet har også tegnet tilbygningen.

Arbejdet med projektering og byggearbejde går i gang, lige så snart kommunalbestyrelsen siger ja til at frigive de afsatte 9,1 million kroner på anlægsbudgettet for 2020.

Socialudvalget og økonomiudvalget har nikket ja, og Bente Röttig går ud fra, at det er en formsag i kommunalbestyrelsen.

Tilbygningen placeres på et område, hvor beboerne ikke færdes. Derfor kan det gå i gang på trods af coronakrisen.

- Administrationen har vurderet, at det er muligt at begrænse smitterisikoen til det minimale. Det skal ske i et samarbejde mellem byggeledelse, håndværkere og ledelsen på Søbæk Have. Det er jeg tryg ved, fastslår Bente Röttig.

Forudsætningen er, at arbejdet som en selvfølge udføres med de forholdsregler, sundhedsstyrelsen har anbefalet.

Går byggeriet efter planen, skal de fire boliger være klar til indflytning i foråret 2021.

- Målet er at kunne give en gruppe yngre udviklingshæmmede et kommunalt tilbud. På den måde kan vi styre pris og kvalitet, forventer Bente Röttig.

Det kan kommunen ikke på de private tilbud, som i mange år har stået for tilbud til de sværest handikappede i mangel på kommunale tilbud.

Administrationen mener, at en fordobling af boliger giver økonomiske og faglige stordriftsfordele.

Mens millionerne til byggeriet står på Holbæk Kommunes anlægsbudget, er der ikke sat penge af til drift og vedligehold på budgettet fra 2021. Udgiften skønnes at blive på 57.000 kroner om året. Finansieringen bliver der taget stilling til i økonomiudvalget på et senere tidspunkt.