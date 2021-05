Artiklen: Socialområde læner sig op ad besparelser for at bremse merforbrug

Socialområde læner sig op ad besparelser for at bremse merforbrug

Et merforbrug på foranstaltninger til børn og voksne på 21,4 millioner kroner i 2021 har fået advarselslamperne til at blinke. Det er ganske vist kun første kvartal, og det kan gå anderledes, men lige nu ser det ud til, at budgettet på børne- og voksenspecialområdet skrider. Der vil ved årets udgang være et merforbrug på 21,4 millioner kroner, hvis der ikke handles. Derfor kan handleplaner ikke undgås, siger socialudvalgsformand Bente Röttig (SF), Holbæk kommune.

