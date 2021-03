Christina Hvass Hansen er nummer to på Socialdemokraternes liste efter en urafstemning.

Socialdemokratiet stiller med et ungt hold

Der bliver to Christina'er i toppen af Socialdemokraternes kandidat­liste til kommunevalget i Holbæk i november.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen er tidligere valgt som spidskandidat, og en netop overstået urafstemning placerer Christina Hvass Hansen som nummer to på listen. Hun er uddannet sygeplejerske og arbejder som demensspecialist.

Vanen tro har Socialdemokraterne valgt at stille med et stort hold - 23 kandidater i alt. Gennemsnitsalderen er omkring de 45, så i kommunalpolitisk sammenhæng er der tale om et temmelig ungt hold.