Henrik Bendixen var udset til forstander for Anneberg Efterskole, som ifølge kuratellet fik et starttilskud på knap en halv million fra NV-Pro. Pengene gik tabt, da efterskolen ikke blev til noget.

Snød med skatten, da pengene var brugt op

Sådan ser Kammeradvokaten på forløbet, som førte frem til skolens konkurs i maj 2019. Og Retten i Holbæk var enig i, at skolens forstander Henrik Bendixen handlede »groft uforsvarligt«, da han valgte at drive skolen videre.

I foråret 2018 havde produktionsskolen NV-Pro en gæld på mere end tre millioner kroner. I kassen lå der kun 57.000 kroner. Konklusionen burde have været indlysende for skolens ledelse: »Vi må lukke«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her