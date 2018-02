Snertinge Grillhouse fylder 10 år

- Jeg blev selvstændig allerede for 17 år siden, da jeg begyndte med pølsevognen ovre på tanken. Men den 16. februar for 10 år siden var der ikke plads der længere, og jeg fik muligheden for at leje mig ind den lille festsal her på Snertinge Kro, fortæller Marianne Hansen, der driver Snertinge Grillhouse på Kalundborgvej 3 - lige bag ved Snertinge Kro.