På den første åbningsdag 14. december (billedet) var der lang kø for at få foretaget en lyntest , men den 31. januar er det helt slut med test i Stadionhallen.

Snart slut med lyntest

Ved et udbud har Falck tabt opgaven med lyntestcentrene i alle landets fem regioner. Udbuddet gik på, at der skulle være lyntest i Kalundborg og Roskilde, og det betyder altså også, at der ikke åbner et lignende center med lyntest på det offentliges regning i Holbæk.