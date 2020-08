Jaafar Ghani får overdraget nøglerne til butikken i Skarridsøgade af udlejer Michael H. Jørgensen. Privatfoto.

Snart mere mad i centrum

Holbæk - 21. august 2020 kl. 20:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring midten af september får borgerne i Jyderup endnu en mulighed for sund og lækker mad, for der åbner Jaafar Ghani en Happy Bagels, som er en sandwich-, juice- og kaffe­bar.

Forretningen kommer til at ligge i lokalerne på Skarridsøgade 31B ved Jyderup StationsCenter, ved siden af Telefix Jyderup Kiosk.

Jaafar forventer at åbne Happy Bagels midt i september, da han allerede er gået i gang med at istandsætte og indrette lokalerne, som efter at have stået tomme i en del år trænger til en opfriskning.

Ejeren af Jyderup StationsCenter, Michael H. Jørgensen, er glad for at se, at der igen kommer mere butiksliv på byens hovedgade og supplerer med, at han har fået mange henvendelser på leje af butikker siden overtagelsen af Jyderup StationsCenter sidste år.

- Jeg har indtryk af, at Jyderup by fortsat har en stor berettigelse som butiks- og handelsby, også for det meget store opland mellem Kalundborg og Holbæk. Det viser den lokale opbakning, både fra byens og lokalområdets borgere overfor butikslivet jo også, siger han.