Der har været fængsel i Jyderup siden 1988. Et folketingsflertal har besluttet, at fængslet nu skal omdannes til et rent kvindefængsel. Byggeriet begynder efter planen med første spadestik om tre uger.

Snart første spadestik til landets første kvindefængsel

Med et lille halvt års forsinkelse er der nu sat navn på det firma, der får til opgave dels at ombygge og dels lave helt nye bygninger, så Jyderup Fængsel i fremtiden kan fungere som et fængsel udelukkende for kvindelige afsonere - det første af sin slags i Danmark.