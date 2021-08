Se billedserie En gruppe Regstrup-borgere demonstrerede foran rådhuset mod, at et nyt erhvervsområde ved motorvejen skal kunne huse virksomheder op til miljøklasse 6. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Snævert ja til erhvervsområde

Holbæk - 25. august 2021 kl. 21:59 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Holbæk Kommunes nye kommuneplan åbner for et nyt erhvervsområde ved Kalundborgmotorvejen ved Regstrup. Og virksomheder op til miljøklasse 6 er velkomne.

Det vedtog et flertal på 15 mod 13 i Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften.

For stemte S og DF. Lokallisten stemte også for i økonomiudvalget, men Finn Martensen var den ene af de tre politikere, som måtte melde afbud til mødet onsdag aften. Havde alle været til stede, ville afgørelsen formentlig være endt med et 17-14-flertal for miljøklasse 6 i det nye erhvervsområde.

Reelt var det stort set kun en enkelt miljøklasse, som skilte flertallet og mindretallet, hvor sidstnævnte gjorde et ihærdigt forsøg på at få flertalspartierne med til at tage toppen af, hvor miljøtunge virksomheder man vil have.

Mindretallets bud var at sætte grænsen ved den lidt lettere miljøklasse 5.

Men overtalelsesforsøgene lykkedes altså ikke i den næsten to timer lange debat om punktet.

Debatten blev i øvrigt vedvarende akkompagneret af trommen og kampråb fra en gruppe demonstranter fra Regstrup-området, som mødte op ved rådhuset en time før mødets start.

Mens kommunalbestyrelsen således var grundigt splittet om erhvervsdelen af den nye kommuneplan, var der til gengæld enighed om, at et punkt i boligdelen af planen skulle skrottes.

Det handler om et nyt stort byggeri på Jehovas Vidners grund i Holbæk. I første omgang var Venstre indstillet på at åbne for et stærkt reduceret byggeri. Men på mødet meldte V, at man gik med flertallet, som altså pillede byggeriet ud af den endelige udgave af den nye kommuneplan.