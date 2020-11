Se billedserie Greta Moberg forhandler smykkerne, som redder liv, hos Greta?s Guld- Sølv Ure i Jyderup og Asnæs. Foto: Elisa Hauerbach.

Smykkesalg støtter heksebørn

Holbæk - 21. november 2020 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Efter at have hørt om Anja Lovén's store arbejde med at redde livet på »heksebørn« i Afrika, er Greta Moberg gået med ind i kampen for at støtte hendes indsats.

- Jeg har været til et foredrag, hvor vi hørte om børnene, hendes hjerte banker for - og hun er altså utrolig, så jeg har overvejet at arrangere et foredrag med hende her i Jyderup. Nu er det lidt svært i øjeblikket, men jeg skal nok vende tilbage med et tidspunkt, når vi ved mere om, hvor længe corona skal blive ved med at sætte begrænsninger for vores arrangementer og liv, fortæller butiksindehaveren.

Hvert år bliver tusindvis af børn i Nigeria tortureret og slået ihjel, fordi de beskyldes for at være hekse. Nordjyske Anja Lovén opgav for flere år siden de trygge rammer i Danmark for at hjælpe de udsatte heksebørn i Afrika. Hun har givet nogle af dem en ny chance på børnecenteret Land of Hope, og kæmper hver dag for børns rettigheder, og for at give dem et værdigt liv og troen på sig selv tilbage. Hendes samarbejde med Nordahl Jewellery vil fremover hjælpe hende til fortsat at redde liv.

Land of Hope og smykkevirksomheden er gået sammen om at skabe smykkekollektionen »This is my life«, (dansk: »Dette er mit liv«) og salget af denne, skal sikre børnene minimum en million kroner over de næste tre år.

Som nævnt, kan man købe kollektionen hos Greta's Guld-Sølv-Ure, der ligger i Jyderup og i Asnæs.

- Vi er så glade for, at have »This is my life« konceptet i butikken. Med »This is my life«, kan vores kunder udtrykke personlighed og samle på egne fortællinger, samtidig med at de støtter en indsats, som redder liv, siger Greta Moberg fra Greta's Guld-Sølv-Ure, der ligger i Jyderup og i Asnæs.

10 procent af salget af kollektionen går direkte til Land of Hope, hvor Anja Lovén er begejstret for det nye samarbejde:

- Jeg sætter stor pris på Land of Hopes samarbejde med Nordahl Jewellery, hvor vi er garanteret en stor halvårlig donation de næste tre år. Det betyder, at vi fortsat kan redde liv og give børnene en sikker fremtid. Vi kan ikke redde alle børn, men vi kan redde ét ad gangen, udtaler hun.