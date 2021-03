Se billedserie Marliese Wessels og Claus Jørgensen er klar til at tage imod gæsterne, når der igen bliver muligt at gå på café. De starter sæsonen med at tilbyde Take-away til øens påskegæster. Fotos: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Smukke påskekager som takeaway Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smukke påskekager som takeaway

Holbæk - 28. marts 2021 kl. 19:21 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Bag disken på Marlieses Gårdcafe, der ligger på Langdal 4, Orø, vil Marliese Wessels stå klar med sine påskekager, når påskedagene (og kunderne) banker på.

- Jeg har skabt mulighed for at man kan bestille hele kager eller komme forbi og udvælge enkelte kagestykker, og jeg glæder mig til at hilse på nye og kendte ansigter blandt dem, der vælger at købe kager herfra, siger hun, da avisen besøger (den lukkede) café, en solskinsfyldt eftermiddag i marts.

En oase, der emmer af hygge

For dem, der ikke kender stedet, er der en masse at glæde sig til, ikke mindst mødet med værtsparret, der er så venlige som dagen er lang og så gæstfrie, at selv Kongehuset har været forbi.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Prinsgemalen var her i forbindelse med deres sommertogt, tilbage i 2013. Dagen, den 3. juni, vil for altid være tydelig i parrets hukommelse.

- Jeg holdt tale for dem og vi var begge rystende nervøse, men det blev en rigtig dejlig dag og regentparret viste stor interesse for vores sted. De spurgte blandt andet ind til indretningen af caféen. Den har tidligere været stald, men er blevet bygget om, med omtanke for miljøet. De ydre rammer er bevaret og alt det indvendige er renoveret med fornuft, så den oprindelige stemning er bevaret. Møblerne er blandt andet arvestykker vi har bragt med os fra hver vores slægt, så der er historie bag mange af de effekter man kan se i rummet, når man besøger os, fortæller den tyskfødte Marliese Wessels, der er kendt for de smukke kager, hun bager.

Økologisk produktion

Stedet udstråler ro og hygge - og alt, hvad der produceres og serveres er økologisk. Det vidner Ø mærket, man kan se ved indgangen også om.

- Økologi er vigtig for os, også i vores landbrug, som vi dyrker med omhu. Det er min afdeling, når jeg altså ikke er med til at hygge om vores gæster i caféen. Det gør jeg nemlig også med glæde. Vi synes begge to, det er rart at høre om andres liv og vi giver os god tid til at være nærværende. Sidste års uventede travlhed kom en del bag på os, men vi håber at få mange gæster igen i år, og gerne spredt lidt ud over længere tid, så alle kan få en god oplevelse, når de besøger vores sted. Det er underligt at tale om nu, hvor vi stadig ikke ved, hvornår vi åbner, men vi håber da snart at kunne byde velkommen indenfor, siger Marlieses mand, Claus Jørgensen.