Se billedserie Sognepræst Kim Sørensen (tv.) har tændt de to små bål, inden han lidt senere holdt båltalen. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Smuk sankthansaften med to små bål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smuk sankthansaften med to små bål

Holbæk - 23. juni 2020 kl. 22:15 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af de få steder, der var inviteret til sankthansaften tirsdag, var i Tv. Merløse. Her stod menighedsrådet for arrangementet i haven bag den gamle skole.

Her kunne næstformand i menighedsrådet, Ib Henriksen, byde velkommen til et halvt hundrede deltagere. Det blev en stemningsfuld og lun midsommeraften på halvanden time med masser af sang og musik samt en tipskupon med spørgsmål om Tv. Merløse, sankthans og lignende.

Bål blev deltagerne heller ikke snydt for - det var dog ikke ét stort bål, men to små bål i bålfade på græsplænen. Båltalen blev holdt af sognepræst Kim Sørensen, som indledte med at fortælle, at hjemme hos ham er de voksne flyttet i en skurvogn i haven, fordi der manglede et værelse i huset. I haven har de voksne fået et refugium. Der er ikke kommet gardiner op, så det bliver ikke rigtig mørkt.

Det hedder astronomisk tusmørke, og der er noget eventyr og magi over det. Universets kræfter er på en særlig måde på spil - kampen mellem de gode og de onde kræfter.

- En blå himmel uden streger giver håb Kim Sørensen glædede sig over, at den aktuelle situation med fællessang på tv har betydet, at der bliver sunget salmer - ikke bare første og sidste vers, men alle vers.

Når en virus har lagt verden ned, skal der noget til at holde modet oppe.

- Jeg synes selv, at en blå himmel uden streger har givet håb. Tro er netop tro, og vi skal tro på, at det bliver godt igen. Netop en smuk aften som i aften skal vi fylde krukken op og trække vejret helt ned i lilletåen. Skal vi ikke sige skål og glæde os over, at vi igen må være sammen, opfordrede Kim Sørensen.

Masser af danske sange Midsommervisen var der naturligvis også, og den blev fulgt af en række andre sange. Der var flere fællessange, hvor kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olsen sang for, akkompagneret af organist Hanne Nebeling.

Det var blandt andet Danmark nu blunder den lyse nat, I Danmark er jeg født og Sommersalme.

De to sang og spillede også en række danske sange, der spændte vidt i både tid og genre. Det blandt andet Gå med i Lunden, Dansevise, Danmark (Shubidua), Den allersidste dans, Når lyset bryder frem og Lyse Nætter.

Nu er jord og himmel stille som fællessang blev en stemningsfuld afslutning.