Smuk natur lige uden for døren

Jyderup Erhvervsforening har for et par år siden, i samarbejde med lokale lodsejere og skovdistrikter, skabt en vandre/cykelrute rundt om Skarresø. Ruten er cirka 11 kilometer lang og tydeligt afmærket.

- Vi kunne se, at folderen blev uddelt i et meget stort antal, og der var masser af skovgæster, som benyttede sig af at besøge de smukke naturområder, som Jyderup byder på, fortæller Søren Bøtker Pedersen, der er en af initiativtagerne til Skarresø-stien.

På vejen rundt om søen præsenteres man for en smuk og varieret natur, der byder på et rigt fugle- og dyreliv. Der er ynglende havørne ved søen, så man kan være heldig at se de statelige fugle glide hen over himlen eller jage føde over søens vandspejl.