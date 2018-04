Smid tøjet for en god sag

Frem til den 22. april opfordrer Røde Kors alle til at donere det tøj, de ikke længere selv har brug for. Det er fjerde år i træk Røde Kors arrangerer tøjindsamlingen, Smid Tøjet. For mange er det en god anledning til at få ryddet ud i klædeskabet og give sit brugte tøj til Røde Kors, der hjælper mennesker, som har allermest brug for det.