Jonas Schmidt håber at mange vil komme forbi og smage på SuperBrugsen, onsdag den 26. februar. Foto: Elisa Hauerbach

Smagedag i SuperBrugsen

Jonas Schmidt fortæller også at der vil være en række konsulenter til stede i butikken, og at man blandt andet kan møde repræsentanter fra Slagtergården i Holbæk, Rørvig Dessert, Storøhage, et kafferisteri (dem, der laver Jyderup Kaffe) og brugsens egen slagterelev, der overrasker kunderne i forbindelse med en skoleopgave.