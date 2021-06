Medlemmer af Jyderup Erhvervsforening disker op med en masse former for smagsprøver, ved erhvervsforeningens event »Smag på Jyderup«. Marianne & Juul byder blandt andet på modeshow. Lina Falster (tv.) og Dorte Ibsen er klar med den blå løber. Foto: Marianne Juul

Smag på Jyderup

Konceptet kaldes for »Smag på Jyderup«, og er lidt i tråd med torvedagene, men med spredte aktiviteter fordelt på forskellige lokationer i Jyderup. Skarridsøgade spærres ikke af, så det bliver muligt at køre igennem byen hele dagen.

- Vi vil blandt andet opstille telte rundt omkring, oppe i byen. Nogle bliver i forbindelse med butikkerne, der også bemander dem - og andre vil stå for sig selv, men meningen er, at man kan få »smagsprøver« på hvad virksomheden eller foreningen står for - og hos dem, der faktisk har produktion og salg, vil der være spiselige eller drikkelige smagsprøver af varerne. Det hele kommer til af foregå forsvarligt, så man kan roligt komme og være med til at »smage på Jyderup. Der er stort set allerede givet garanti for at den gode stemning, som man kender fra Jyderup, vil indfinde sig - med hyggelige boder, musik og godt humør, fortæller Anja Birkebæk fra erhvervsforeningen.