Bålpladser, legepladser, sheltere og udendørs fællesrum. Danskerne vil samles uden for. Det afspejler sig i ansøgningerne til Nordea-fondens ?Her bor vi?-pulje, hvor småbyer i Region Sjælland har bidraget med 34 forslag fra 31 småbyer.

Små bysamfund søger støtte

Små bysamfund søger støtte

Holbæk - 22. maj 2020

Hvis man troede, at coronakrisen havde lagt en dæmper på danskernes lyst til at samles i aktive nære fællesskaber, så kan man godt tro om igen. Ved første ansøgningsrunde til Nordea-fondens 'Her bor vi'-pulje har 214 danske småbyer søgt om at få del i de 60 mio. kr, som skal fremme det gode liv i mindre bysamfund.

Region Sjælland er en af regioner, der byder sig godt til med i alt 34 forslag fra 31 småbyer i regionen. Holbæk Kommune tegner sig for tre af disse med ansøgninger fra Store Merløse, Svinninge og Orø.

På Orø lyder ansøgningen på støtte til 'Ø-asen på Orø', der skal være en offentlig, udendørs aktivitetsplads med legeplads, multibane, bålhus og udendørs fitnessredskaber. Ø-asen skal indeholde aktiviteter for alle aldre med legemuligheder for de yngste, aktiviteter for unge, voksne og ældre borgere.

Det er foreningen Ø-asen med formand Sissel Steen-Nielsen i spidsen, som søger om det fælles uderum på Orø:

- Vi har fået tilsagn fra Holbæk Kommune om 300.000 kroner og regner med at hente resten - i alt omkring 3,2 mio. kroner - i forskellige fonde. Hos Nordea Fonden har vi ansøgt om en mio. kroner, fortæller hun om Ø-asen, der har været undervejs siden 2015.

Sissel Steen-Nielsen fortæller, at multibanen i det nye uderum er tænkt som rammen om blandt andet foldbold, volley og basket. Derudover prioriteres det at få skabt et legeområde:

- Der er igen offentlige legepladser på Orø. Der er en på campingpladsen, som jo er privat, og en på skolen, men den er jo især for større børn og ikke tilgængelig, når SFO'en er åben. Derudover mangler vi et samlingssted for endagsturister, sommerhusbeboere og lokale borgere. De unge mangler også et mødested, påpeger hun.

Det er planen, at Ø-asen skal ligge ved siden af Orø-hallen og drives af lokale ildsjæle.

Til september bliver det offentliggjort, hvilke projekter der vil modtage støtte i den første ansøgningsrunde hos Nordea-fonden.

Hvem der opnår støtte i første ansøgningsrunde offentliggøres til september. Anden ansøgningsrunde har frist 1. august.