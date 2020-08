Slut med støv på kugler og kegler

Efter at have samlet støv i månedsvis, kommer der igen gang i kugler og kegler til glæde for de mange, der har savnet en tur i bowlingcentret på Mellemvang i Holbæk. Det har været lukket, siden coronavirus lagde Danmark ned og efterfølgende erklæret konkurs. Går det som planlagt, åbner City Bowl Holbæk 11. september.

Tobias Dyhr Gammelgaard er bowlingfolkets redning, han ejer i forvejen City Bowl Odense og Roskilde Bowling Center og i gang med at købe op på Sjælland. - Jeg har lejet mig ind og købt inventaret. Det betyder ikke, det bliver Mega Bowl med nyt navn. Det kan ikke nytte at køre i samme rille som før. Jeg ser på, hvad fungerede, hvad fungerede ikke, og hvad fungerer i mine to centre, fastslår Tobias Dyhr Gammelgaard.

Hans mål er at skille sig ud fra mængden blandt andet på køkkensiden.

- Når vi åbner, inviterer vi på kage for at vise, hvem vi er og de nye rammer. I september vil en af menuerne være til en lavere pris for at vise, hvad køkkenet formår. Det kan godt være, nogle er skeptiske, men jeg vil kæmpe for bedre mad, siger Tobias Dyhr Gammelgaard.

Han vil dog ikke udelukke, at børnefavoritten dinosaur-nuggets bliver på børnekortet, som suppleres med for eksempel en ordentlig spaghetti bolognese.