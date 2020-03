Genbrugspladserne i Holbæk Kommune er lukket de næste 14 dage. Det gælder også den ubemandede plads i Jernløse. Derimod bliver der som normalt hentet affald hos kunderne. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Slut med et smut på genbrugspladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med et smut på genbrugspladsen

Holbæk - 13. marts 2020 kl. 12:36 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver tømt affaldsbeholdere som normalt, men det er slut med at smutte ud med haveaffald og de gamle havemøbler på genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Forsyningsselskabet Fors har lukket alle pladser de næste 14 dage, det gælder også den ubemandende Jernløse Genbrugsplads.

Lukningen er et af de mange tiltag for at forebygge spredning af coronavirus covid-19.

Når myndighederne har meldt ud, at alle ikke-samfundskritiske funktioner lukkes ned, så gælder det også genbrugspladser ikke bare i Holbæk Kommune.

Men der vil være et nødberedskab med begrænset bemanding og kundekontakt af hensyn til erhvervskunder.

De kan aflevere affald på genbrugspladsen i Holbæk mellem 12 og 17 på hverdage, men kun efter aftale, og kun hvis de har en erhvervsbil med synligt CVR-nummer, oplyser affaldschef Annette Vangslev.

Når de bemandede genbrugspladser lukkes, forudser Fors, at mange vil køre til den ubemandede plads i Jernløse.

Det vil give så store mængder affald, at der skal folk til at håndtere det. Derfor lukker også den ubemandede plads for at undgå konktakt mellem kunder og medarbejdere.

Det er også slut med at finde genbrugsguld i butikken Find & Forny på Tornved Genbrugsplads.

Indtil der måtte komme nye udmeldinger fra myndighederne fortsætter Fors med at udføre alle andre opgaver.

Det betyder, at der som normalt hentes rest- og bioaffald, plastic og jern, papir og glas ude hos kunderne i hele kommunen.

Det betyder også, at anlægsarbejder som separeringen af spilde- og regnvand forskellige steder i Holbæk Kommune fortsætter.

Det er blandt andet i Rolighedstræde og Brolæggerstræde. Her arbejder entreprenørselskabet MSE, Michael Sørensens Efterfølger, hvor der lige nu er gravet et stort hul på Havnevej, som er spærret af fra Brogade til Blegstræde for al biltrafik.

Driften af vand, varme og spildevand fortsætter også uændret, og man kan ringe, hvis der er forstyrrelser, ligesom spildevandstanke tømmes.

Der er det forbehold, at myndighedernes retningslinjer kan ændres blandt andet ved en forlængelse af tiltagene for at hindre smittespredning, eller der kommer nye tiltag som påvirker forsyningerne.