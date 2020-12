Julius alias Jørgen Juul Jensen har glædet avisens læsere med sine historier om mennesker, politiske beslutninger, kirkerestaureringer og foreninger i lokalområdet. Han har nu valgt at opgradere sin fritid og er gået på efterløn.

Slut med deadlines og daglige nyheder

Efter 42 år på det lokale dagblad lægger journalist Jørgen Juul Jensen, Holbæk, blok og pen for at gå på efterløn fra årsskiftet. Sidste arbejdsdag var den 11. december, og lige til det sidste skulle deadlines og dagens nyheder om coronarestriktioner klares.

Læserne har mødt hans byline og signaturen julius over og under artikler om kirke og religion, store og små reportager fra lokalområderne, skæve og pudseløjerlige historier, portrætter, blå blink, sport, landbrug og lokalhistoriske emner i løbet af de 42 år.

Som nyuddannet vendte han tilbage til Holbæk Amts Venstreblad i 1978, og her er han blevet kun afbrudt af lidt over et halvt år i Danske Slagteriers presseafdelingen på Axelborg i København i 1988.

Det begyndte på Holbæk-­redaktionen og Holbæk Amts Venstreblad, der blev til Venstrebladet og nu Nordvestnyt.