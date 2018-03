På Orø skal beboerne stemme om en ny lavere fartgrænse, som kan øge trafiksikkerheden. På billedet er der ekstra mange til fods - det er taget ved Orøløbet. Foto: Mik Foto: Mik

Slut med 80 km/t: Hel ø stemmer om lavere fartgrænse

21. marts 2018

Vejene er for smalle, og responstiderne på hjælp ved uheld og ulykker er for lange.

Derfor er der nu landet en stemmeseddel i postkassen hos Orøs beboere. De skal stemme om en fast fartgrænse på 50 kilometer i timen over hele øen i sommermånederne for at øge sikkerheden.

Forslaget kommer fra Holbæk Kommune og øens beboerforening. Men hvis det bliver taget godt imod, kan fartgrænsen komme til at gælde hele året rundt.

Det fortæller formanden for beboerforeningen, Jens Bloch.

Mere sikkert - Der bliver generelt kørt stærkt flere steder, og hvis et uheld sker, så går der lang tid, før en ambulance kan nå frem til øen, siger formanden.

Derfor skal forslaget om en fast fartgrænse i sommermånederne juni, juli og august ses som en forsøgsordning, som kan blive permanent, hvis det bliver en succes. Og det håber formanden på.

- Men så skal det selvfølgelig til afstemning igen, hvis vi når så langt, understreger Jens Bloch.

På Orøs godt 14 kvadratkilometer er der knap 1000 fastboende. Og da øen hverken har motorveje eller store landeveje, bliver forslaget om en lavere fartgrænse bakket op af Rådet for Sikker Trafik.

- Der er jo altid positive effekter ved at sætte hastigheden ned. Men på en ø som Orø giver det særlig god mening på grund af det vejnet, der er på øen, forklarer dokumentationschef Jesper Sølund, som derfor mener, det vil være mere sikkert med en fartgrænse på 50 kilometer i timen.

- Personligt kan jeg ikke huske nogen vejstrækning på Orø overhovedet, der er særligt egnet til 80 kilometer i timen, tilføjer han.

Kun lille betydning Ifølge turistchef i Holbæk Kommune Anne-Grete Sørensen er man også her positivt stemt over for forslaget. Og man mener ikke, at den ekstra transporttid vil komme til at betyde ret meget for de mennesker, der bor på øen.

- Det betyder halvandet minut fra den ene ende af øen til færgen. Vi mener, at det halvandet minut er godt givet ud, hvis vi kan brande Orø som et trygt sted at færdes både på cykel og med børn i klapvogn og barnevogn, siger hun til DR.

Hvor mange af øens beboere, der ender med at stemme ja til forslaget, er imidlertid svært at sige, mener formanden for øens beboerforening, Jens Bloch.

- Jeg har ingen idé om, hvad beboerne på øen mener. Men vi håber på, at stemmerne vil fordele sig, så mindst 60 procent er for, siger Jens Bloch.

Men hvordan stemmerne vil fordele sig, afhænger af, hvem der stemmer, mener formanden.

- Hvis det bliver med 50 procent for og 50 procent imod, så gør vi ikke noget, forklarer han og påpeger:

- Fartgrænsen giver også kun mening, hvis folk har tænkt sig at overholde den.

Afstemningen på Orø slutter torsdag den 22. marts.