Katrine Bille, som en del kender fra Ramasjang, optræder med et 75-års fødselsdagsshow for Pippi Langstrømpe i efterårsferien. PR-foto

Slumrende børnekultur vækkes til live igen

Holbæk - 20. august 2020 kl. 15:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den Levende Børnekultur, som blandt andet står bag koncerter for børn på Murerpladsen i Holbæk hver sommer, har i år været lagt i dvale, da man på grund af corona-situationen aflyste sommerprogrammet.

Men nu vækkes børnekulturen til live igen, og der er lagt op til et solidt efterårsprogram, hvor der både bliver koncerter i Holbæk i efterårsferien, og drysset ud over kommunens mindre byer frem mod jul.

Allerede lørdag den 29. august holdes den første koncert i Kundby, og det er Anton & Rikkes Børneshow.

Koncerterne uden for Holbæk er blevet mulige efter, at kommunen sidste år fandt penge til, at Den Levende Børnekultur i samarbejde med lokalforaene i de respektive områder kunne give musikoplevelser andre steder end på Murerpladsen og i Rotationen i Holbæk. Det bliver til i alt 10 forestillinger i en række byer i løbet af efteråret, kulminerende med tre jule-forestillinger i december.

Koncerter Foruden koncerterne i Holbæk i efterårsferien har Den Levende Børnekultur indtil videre planlagt disse koncerter:

29. august kl. 12, Kundby Friskole & Børnehus: Anton & Rikkes Børneshow.

5. september kl. 12, Vipperød Skole: Prop & Berta.

27. september kl. 10, Vipperød Skole: Sine & Frække Rikke.

2. oktober kl. 13, Undløse Børnehus: Prop & Berta.

15. oktober kl. 17, Stigs Bjergby Forsamlingshus: Klovnen Bang Bang.

17. oktober kl. 14, Skamstrup Kirke: Sine & Frække Rikke.

12. november kl. 13, Huset på Næsset, Udby: Sylvester på trommer.

På endnu ikke fastlagte tidspunkter i december kan Julius & Umulius Juleshow opleves i Regstrup, Udby og Svinninge. Søger sponsorer Leder af Den Levende Børnekultur, Gert Hansen, er selvsagt glad for, at der nu igen kan laves arrangementer for de små.

Men alt er ikke som det plejer, og på grund af afstandskrav vil der maksimalt være plads til et sted mellem 120 og 130 til hver af de tre koncerter, som børnekulturen og Sidesporet holder i Rotationen mandag, tirsdag og onsdag i efterårsferien (uge 42). Det er færre end normalt.

- Det gør det stramt rent økonomisk, og vi er kede af at skulle sætte priserne op, da det er vores grundlæggende ideologi, at så mange som muligt skal have adgang til koncerterne. Derfor er vi meget interesseret i at få sponsorer, som kan støtte mod at få deres navn på blandt andet plakater, siger Gert Hansen.

Entreprisen for koncerten mandag den 12. oktober med Anton & Rikkes Børneshow er 50 kroner, mens det koster 100 kroner at komme ind til Pippis Fødselsdagsshow (med Katrine Bille) tirsdag den 13. oktober samt til Gurli Gris onsdag den 14. oktober. Alle tre forestillinger er klokken 10, og billetterne købes gennem Sidesporet.

- Vi kommer nok til at stå med et underskud på mellem 20 og 40.000 kroner, hvis vi ikke skaffer sponsorer til koncerterne i Rotationen, lyder vurderingen fra Gert Hansen.

- Det vil ikke vælte os, da vi har noget at stå imod med. Men det vil selvfølgelig tære på vores penge og dermed de muligheder, vi har for at lave nye koncerter, tilføjer han.

Håber på stor koncert i '21 Med aflysningen af denne sommers koncerter på Murerpladsen fik Den Levende Børnekultur ikke mulighed for at indvie et helt nyt lydanlæg, der er blevet muligt at anskaffe takket være en donation på over 180.000 kroner fra Salling Fondene.

Med sit eget lydanlæg skal Den Levende Børnekultur ikke længere leje udstyret, og dermed sparer man udgifter.

Nu håber Gert Hansen, at sommeren 2021 kan blive så normal som mulig, så der igen kan komme gang i børnekoncerterne på Murerpladsen i Holbæk. Og 2021 står til at blive et specielt år for Den Levende Børnekultur.

- Vi har 25 års jubilæum i 2021, og det vil jo være dejligt, hvis vi kan komme stærkt igen med en stor koncert i anledning af vores jubilæum og indvielse af et nyt lydanlæg, lyder det fra Gert Hansen, leder af Den Levende Børnekultur.