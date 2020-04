Slik-udsalg i biografen

Lageret med søde jordbær, djævlekridt og alt det andet guf til kasserne med bland-selv-slik var netop blevet fyldt op, da Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk præcis som alle andre fik meddelelsen om, at Danmark skulle lukkes ned som følge af corona-pandemien. I biografen var man klar over, at der kunne gå lang tid, inden der igen var folk, der ville se film i det store hus på Parallelvej i Holbæk. Så hvad skulle man stille op med alt det slik?