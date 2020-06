Se billedserie En donation eller dumpning - uanset hvad er en slidt sovesofa, et bord og en kommode et affaldsproblem for Frelsens Hær i Holbæk, for genbrugsbutikken på Lindevej sælger ikke møbler.Foto: Margit Pedersen

Slidt sovesofa er blevet et affaldsproblem

Holbæk - 09. juni 2020 kl. 16:10 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogen i Holbæk by har fået nye møbler og valgt at donere det gamle møblement til Frelsens Hær i Holbæk - eller nogen har løst et affaldsproblem og dumpet en slidt sovesofa, et lille bord og en kommode i to indkøbsvogne ved hærens genbrugsbutik på Lindevej. Problemet er, at butikken ikke sælger møbler og nu står med et affaldsproblem.

- Jeg undrer mig. Nogle er tilsyneladende gået gennem byen med møbler i to indkøbsvogne fra Føtex og Netto. Jeg troede først, det var rester efter en flytning. Men ifølge husværten er ingen flyttet ud. Måske har de tænkt, at vi kan sælge det, og ikke set skiltet, at vi ikke modtager møbler, siger Arne Knudsen, korpsleder i Holbæk.

I kommoden lå papirer fra Vig Festival 2017, men det har ikke ført til ejeren.

- Det må være folk uden bil, og det er da ærgerligt, hvis de har sat det i tillid til, at andre kan bruge det. Nu er det affald, som vi skal af med. Men vi er gamle og kan ikke bare læsse det på en vogn og køre på omlastningen, beklager Arne Knudsen.

Indtil videre står de to indkøbsvogne ved p-pladsen, hvor sol og regn ikke gør noget godt for den i forvejen ret slidte sofa og træbordet.

- Vi har ligget brak på grund af coronavirus og kun holdt søndagsgudstjenester. Butikken har været lukket og åbner først til september for at undgå, at vi og de frivillige bliver smittet, tilføjer han.