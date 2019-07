Karsten Andersen, her fotograferet ved en tidligere lejlighed, er både indehaver og direktør i Slagtergården, hvor han desuden selv tager del i produktionen af de økologiske slagtervarer i lokalerne i Smedelundsgade i Holbæk. Foto: Per Buurgaard Christensen

Slagtergården har det godt trods lukning af net-slagterbutik

Holbæk - 12. juli 2019 kl. 12:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Tak for denne gang. Det er med stor ærgerlighed, at vi bliver nødt til at meddele lukningen af vores online økologiske slagter »ODC's Slagtergården«.

Læs også: Flere vil spise økomærket kød

Sådan lød indledningen på den mail, som de faste kunder hos netbutikken odc-mad.dk (Økologisk Deli Co.) forleden modtog, og som også er lagt på den hjemmeside, hvor man hidtil har kunnet bestille de økologiske kødvarer fra Slagtergården i Holbæk.

Det er da ganske rigtigt også slut med at sidde foran computeren eller med mobilen i hånden og handle slagtervarer fra Holbæk, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Men det er kun selve salgsleddet til private kunder på nettet, der har måttet dreje nøglen om. Produktionen hos Slagtergården i Smedelundsgade i Holbæk fortsætter som hidtil, oplyser Karsten Andersen, ejer og administrerende direktør i selskabet Slagtergården, Holbæk A/S.

- Der er tale om to forskellige selskaber med forskellige ejere. ODC har haft en aftale med os om, at de kunne sælge Slagtergårdens produkter og bruge vores brand i deres netbutik, som de så nu har opgivet at drive videre. Slagtergården har alene været leverandør til ODC, siger Karsten Andersen.

Han er selvsagt også ærgerlig over, at samarbejdspartnerens netbutik nu er lukket, men konsekvenserne er til at overskue for Slagtergården i Holbæk.

- Det betyder, at vi ikke længere kan komme ud til alle danskere via nethandel. Men i forhold til, at vi også leverer til SuperBrugsen, Meny og Spars butikker i hele landet, betyder det ikke så meget. Vi vil ikke som sådan jagte en ny partner til nethandel, men hvis nogen synes, det kunne være interessant at arbejde sammen med os, er vi selvfølgelig med på en snak om det, lyder det fra Karsten Andersen.

Han kan glæde sig over, at det går godt for Slagtergården, som for tre et halvt år siden tog det meget store skridt at lukke den fysiske butik i Smedelundsgade i Holbæk for alene at satse på produktion til engrossalg og altså hidtil også til netsalg.

Siden har Slagtergården som nævnt fået flere dagligvarekæder som kunder, og man leverer også til måltidskasser fra Skagenfood og Årstiderne.

Der er i dag 11 ansatte i Slagtergården, inklusive Karsten Andersen selv.

ODC bemærker i beskeden til kunderne, at »kombinationen af klimadebatten, at vores segment af kunder spiser mindre kød, og at danskerne generelt er til det »gode« tilbud« har gjort, at »vi desværre ikke kan være med mere.«

Karsten Andersen siger, at Slagtergården også i visse dele af landet har kunnet mærke, at flere forbrugere har sænket deres kødforbrug, formentligt som konsekvens af debatten om kødproduktions indvirkning på klimaet.

- Det er især i storbyerne, at vi kan mærke det, mens man ikke ser det så meget uden for byerne. Vi har kunnet se et stagnerende salg omkring de større byer, men det har typisk været, når der lige have været større fokus på det i debatten, vurderer Karsten Andersen, som til gengæld også fornemmer, at flere gerne vil købe kvalitetskød, når først de køber kød.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

