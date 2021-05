Skiltet her møder kunder, som havde planer om kød til aftensmad.Foto: Margit Pedersen

Slagter er lukket på ubestemt tid

Hvis du går til Munkholmslagteren i Holbæk efter frikadeller, leverpostej eller grillpølser, kommer du til at gå forgæves. Butikken er nemlig lukket på grund af Covid-19.

Det fremgår af et skilt på døren, hvor det også fremgår, at det endnu ikke vides, hvornår der igen langes spegepølse over disken.