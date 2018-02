Slagsmål på kro: Dreng frikendt for at stikke med knust flaske

Begivenhederne på og i nærheden af Mørkøv Kro den 10. novemer sidste år har været omdrejningspunkt for retssagen mod en 17-årig dreng. Han blev dømt for vold mod en anden dreng på kroen, men frifundet for at have stukket ham med en knust flaske.

Holbæk - 08. februar 2018 kl. 11:37 Af Morten D. Christensen

En 17-årig dreng fra Mørkøv blev onsdag ved Retten i Holbæk idømt ni måneders fængsel for en række volds- og trusselsepisoder i Mørkøv og Jyderup.

Men seks måneder af straffen blev gjort betinget, og dermed kunne den 17-årige forlade domhuset sammen med sin familie og venner - og ikke sammen med de politibetjente, der har ledsaget ham de seneste tre måneder.

I den periode har han siddet varetægtsfængslet på en institution for unge, siden han i midten af november blev anholdt og sigtet for at have stukket en jævnaldrende dreng med en knust flaske på Mørkøv Kro. Kort efter skubbede han samme aften en politimand, der kom for at anholde ham.

Men den 17-årige kunne også glæde sig over, at domsmandsretten ikke fandt det bevist, at han i forbindelse med slagsmålet på Mørkøv Kro først på aftenen fredag den 10. november havde stukket den jævnaldrende i venstre side af overkroppen med den knuste flaske eller en anden skarp genstand.

Det havde anklagemyndigheden ellers rejst tiltale for, og det er da også uomtvisteligt, at offeret efter episoden havde fået en 15 centimeter lang snitlæssion, der dog ikke var livsstruende.

Den 17-årig tiltalte har erkendt, at han var oppe at slås med den anden dreng, men han har hele tiden afvist, at han stak ham med noget som helst.

Og hverken offeret, offerets kammerat eller den tiltaltes kæreste, der alle var i vidneskranken onsdag, havde rent faktisk set den 17-årige, eller for den sags skyld andre, stikke eller snitte drengen under mortensaften-tumulten på kroen.

Derfor blev han frifundet for at stikke.

Men retten fandt det omvendt bevist, at han startede slagsmålet ved at slå den anden dreng adskillige gange - tilsyneladende, fordi han mente, at drengen havde kigget nedladende på hans kæreste.

Han blev også dømt for at have slået drengen oven i hovedet med en flaske, så den gik i stykker. Det var flaskehalsen herfra, der kunne have givet drengen stiklæssionen, men det er ikke slået fast med sikkerhed.

I forlængelse af episoden på Mørkøv Kro var drengen også tiltalt for vold mod en politimand på Hovedgaden i nærheden af kroen.

Han har erkendt, at han skubbede betjenten i brystet, og det blev han fundet skyldig i.

Retten frifandt dog drengen for halsgreb på betjenten, idet han nåede at få drengens arm væk, inden den strammede om hans hals.

Under retssagen mod den 17-årige er der blevet tegnet et billede af en ung mand, der har svært ved at styre sine impulser og af den grund er havnet som midtpunkt i en sag med flere alvorlige volds- og trusselsforhold.

Men han har også flere gange i retten givet udtryk for, at han angrer og gerne vil hjælpes til et mere normalt liv.

Derfor bad forsvarer Thomas Fogt om en rent betinget dom, men domsmandsretten gav anklagerfuldmægitg Catharina Feldthaus medhold i, at en del af straffen skulle være ubetinget på grund af sagens alvor, og fordi drengen for mindre end et år siden blev dømt for anden kriminalitet.

Foruden fængselsstraffen blev drengen idømt 120 timers samfundstjeneste, og han skal desuden indgå i et forløb med vredeshåndtering.

Foruden episoden på Mørkøv Kro blev han fundet skyldig i at have sparket sin ekskæreste på Jyderup Station i april sidste år.

Retten fandt ham også skyldig i vold og trusler mod to medarbejdere på et opholdssted i Jyderup, men han blev dømt efter straffelovens almindelige bestemmelser om vold og trusler, og ikke den strengere paragraf om vold mod personer i offentlig tjeneste.

Drengen modtog dommen, men anklagemyndigheden har 14 dage til at overveje, om man vil anke dommen.

Umiddelbart var anklagerfuldmægtig Catharina Feldthaus dog tilfreds med sagens udfald.

