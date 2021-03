Ejerne af en halv snes lejligheder i Holbæk Havneby på hjørnet af Kanalstræde og Havnevej går til Østre Landsret i et forsøg på at få erstatning eller et forholdsmæssigt afslag i prisen, fordi facadebeklædningen er en anden end anført i købskontrakterne. Foto: Mie Neel

Slagsmål om havneby-facade går i landsretten

Holbæk - 19. marts 2021 kl. 11:06 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Ejerne af lejlighederne i Holbæk Havneby i Kanalstræde i Holbæk erkender, at de ikke får udskiftet facadebeklædningen fra de nuværende aluminiums- og stålplader til zink.

Ejerne har alligevel besluttet at gå til Østre Landsret i et forsøg på at få erstatning eller et forholdsmæssigt afslag i købsprisen.

Retten i Holbæk afsagde i februar en dom, der gik imod ejerne. Ankefristen er fire uger, og en af beboerne, Peter Thykier, oplyser, at en ankestævning er indleveret til landsretten.

Beboerne har af hver deres forsikringsselskab fået tilsagn om hjælp via retshjælpsforsikringen. Det gælder alle de 15 beboere (der repræsenterer en halv snes lejligheder), som ved Retten i Holbæk stævnede Holbæk Havneby A/S, der var sælger af lejlighederne.

Dom: Et fælles anliggende Påstanden var, at sælgeren skulle betale 5,4 millioner kroner. Det er dét beløb, det er vurderet at ville koste, hvis facaden skulle udskiftes til zink, der var omtalt som facadebeklædning i deres købskontrakter. Derfor mener beboerne, at det er en mangel ved deres lejligheder, at der en anden beklædning. Den giver efter deres opfattelse ikke bygningen det eksklusive præg, som de havde ventet, da de købte en lejlighed i ejendommen.

Retten i Holbæk når i dommen fra februar ikke frem til at behandle spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en mangel. Det skyldes, at dommen lyder på, at ejerne ikke har partsevne (kompetence) til at føre sagen. Baggrunden er, at de påberåbte mangler ikke hører under sagsøgernes kompetence, men er et fælles anliggende for ejerforeningen, hedder det i afgørelsen. Det ville kræve to tredje­deles flertal, hvis foreningen skulle tiltræde et sagsanlæg. Det er ikke muligt at opnå, da ejerne kun har 16 procent i foreningen.

Skøn for hver enkelt bolig - Vi tror ikke på, at vi kan få medhold i en udskiftning af facaden, så vi frafalder det med zinkbeklædningen. Men vi mener, vi er påtaleberettigede. Det tror forsikringsselskaberne også på, ellers ville de ikke støtte med retshjælpsforsikring, siger en af beboerne, pensioneret advokat Peter Thykier.

Beboerne vil i landsretten nedlægge påstand om, at de skal tilkendes en erstatning eller et forholdsmæssigt afslag i prisen på grund af dét, de mener, er en mangel. Deres påstand er desuden, at omkostningerne til vedligeholdelse forøges.

- Vi skal have syn og skøn vedrørende værditabet for den enkelte lejlighed, fortæller Peter Thykier.

Han venter ikke, at sagen kommer for landsretten det første års tid.

