Slået i ansigtet på tankstation

En 25-årig mand fra Svebølle har forklaret til politiet, at han efter midnat natten til søndag blev slået i ansigtet af en ukendt mand på Circle K-tankstationen på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Den 25-årige var sammen med nogle venner gået ind på tankstationen for at købe snacks. En fremmed mand havde henvendt sig og sagt noget om at holde afstand, hvorefter den 25-årige blev slået i ansigtet.