Se billedserie Henrik Olsen, Maglebjerg 2 (tv.), har fabrikeret et skilt med høje træer rundt om, mens hans kone Britta Olsen står yderst til højre. De øvrige personer er Thomas Gyldenkerne, Louise Fischer og Lotte Pedersen. Foto: Kaj Ove Jensen

Skygge for naboer ved solcelleanlæg

Holbæk - 21. maj 2019 kl. 13:46 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 husstande på Maglebjerg nordøst for Svinninge bryder sig langt fra om tanken om, at fire meter høje træer lige på den anden side af vejen skal give skygge og tage udsigten over markerne. De protesterer derfor mod planen om at etablere en solcellepark på op til 30 hektar, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Det er European Energy A/S, der har søgt Holbæk Kommune om tilladelse til at solcelleanlægget. Det skal i givet fald ligge på en del af Svinningegårdens jorder nord for vejen Maglebjerg.

Umiddelbart syd for vejen ligger ni af husstandene, mens den tiende vil komme til at ligge endnu tættere på.

Det er hos Britta og Henrik Olsen, Maglebjerg 2, lige øst for det sted, vejen drejer mod nord.

Derfor er der ingen vej imellem, og de fire meter høje træer vil komme til at stå blot halvanden meter fra landbrugsbygningerne og 16 meter fra stuehuset.

- Jeg har henvendt mig til en ejendomsmægler, som siger, at det forringer ejendomsværdien med mindst 300.000 kroner. Anlægget og træerne skal mindst 100 meter væk, før det ifølge ejendomsmægleren ikke har nogen betydning for ejendomsværdien, fortæller Henrik Olsen.

De øvrige huse på Maglebjerg vil også komme til at ligge ganske tæt på de fire meter høje træer, som i givet fald skal omkranse solcelleanlægget.

Beboerne fra de 10 husstande har i forbindelse med fordebatten skrevet en fælles indsigelse til Holbæk Kommune.

Grøn omstilling er et af de store temaer i den aktuelle valgkamp. Hvorfor protesterer naboerne til et muligt solcelleanlæg på en 30 hektar stor mark på Maglebjerg ved Svinninge så imod projektet?

- Vi har ikke noget imod grøn energi. Jeg kender nogen i Holbæk, der siger, at det ikke kan passe, at vi gør indsigelse mod planerne, og at vi også skal bidrage til den grønne omstilling. Men det er et seriøst problem, at det vil komme til at ligge så tæt på, siger ­Thomas Gyldenkerne, Maglebjerg 1.

Fra politisk side er der de seneste par måneder talt om, at der skal laves en samlet energiplan for Holbæk Kommune.

- Nu bliver det et nej til biogasanlægget ved Snævre, og det kan være, at en samlet kommunalbestyrelse vedtager at køre en energiplan. Jeg kan ikke vide, om det stopper planen om solceller på Maglebjerg, indtil vi har har samlet plan, fortæller John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.