Se billedserie Der var saunastemning på Elværket under Turboweekends indendørs koncert på kulturfestivalen Skvulp. Ventilationssystemet røg, da der under skybruddet kom vand i kælderen. Foto: Allan Rasmussen

Skybrud gav svedig turboweekend

Holbæk - 20. maj 2018 kl. 18:04 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen var høj og varmen som en sauna, da Turboweekend gav koncert på Elværket i Holbæk under kulturfestivalen Skvulp. Bandet sørgede for stemningen, et ødelagt ventilationssystem sørgede for, at sveden tapløb fra publikkum.

Under lørdagens skybrud blev lyskasser med ventilationssystemet oversvømmet, og der trængte vand ind gennem vinduer. Beredskabet i Holbæk blev tilkaldt, der blev ringet efter SSG Skadeservice, som sørgedefor at få en slamsuger ud.

Alle kræfter blev sat ind for at sikre aftenens koncert, og det lykkedes at få suget vandet op, inden strømmen gik, siger Lars Kaiberg-Madsen fra SSG i Regstrup. Men ventilationssystemet kan først blive ordnet efter pinse, så folk måtte svede og ud for at trække luft, drikke rigeligt med væske og passe på hinanden.

SSG havde enkelte andre opgaver blandt kældre med vand i Bagstrædet og Rolighedsstrædet.

- Det var en forskrækkelse, men vi fik testet vores nødberedskab, og det virkede, siger festivalleder Jonas W. Petersen,

Skybruddet fik folk til at forlade Skvulp, men ikke opgive festen. Mange vendte tilbage, da solen igen brød frem. De kom blandt andet for at høre Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen med gamle tøsedrengehits og senere få A Rush of Coldplay.