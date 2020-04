Skvulp har de seneste år samlet tusindvis af mennesker på havnen og de nærliggende arealer i Holbæk. Men coronaudbruddet betyder, at havnekulturfestivalen ikke bliver afviklet i år. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Skvulp tvunget til at aflyse årets festival

Holbæk - 07. april 2020 kl. 13:48 Af Kaj Ove Jensen

Der bliver ikke nogen havnekulturfestival i Holbæk i år. Det ligger nu fast, at den femte udgave af Skvulp må aflyses, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag aften oplyste, at forbuddet mod store forsamlinger bliver forlænget frem til og med august.

Skvulp skulle have været afviklet i weekenden 19.-20. juni, men det er i den seneste tid blevet mere og mere usikkert om situationen med coronaudbruddet ville tillade afviklingen.

- Vi må jo sige, at det er en kendsgerning, at vi ikke kan gennemføre festivalen. Og det er helt forståeligt. Vi holder bestyrelsesmøde tirsdag efter påske for at få redt ud, hvordan vi kommer videre med alt det, vi har lavet. Vi skal også have kontakt til Holbæk Kommune og vores mange partnere, som er hele det økonomiske grundlag for Skvulp, siger Jan Løve, som er formand for bestyrelsen i »Fonden - Holbæk i Pinsen«. Det er stadig navnet, selv om festivalen i år for første gang ikke skulle have været afviklet i pinsen, men den tredje weekend i juni, fordi det tidspunkt passede bedre til ønsket om et udvidet samarbejde med det maritime miljø på havnen i Holbæk.

Kærlighedserklæring til fællesskabet Fonden har også haft et bredt samarbejde med lokale foreninger og kulturlivet. Der var lagt op til en weekend med masser af musik, mad, kunst, teater, sport, leg og aktiviteter.

- Gennem den seneste tid har vi været påvirket i Skvulp af udviklingen: Om festen for 40.000-50.000 mennesker på Holbæk Havn overhovedet blev til noget. Det gør den så ikke. En kærlighedserklæring til fællesskabet er hele nerven i festivalen. Og det er vores allesammens håb, at vi kommer igennem denne her svære tid så skånsomt som muligt, siger Jan Løve.

Han tilføjer, at der er arbejdet frem mod årets udgave af Skvulp, siden der blev lukket ned for festivalen i pinsen sidste år. Det ligger fast, at den store udgave ikke kan gennemføres i år, heller ikke i efteråret.

- Men vi må se, om det inden året er omme kan lade sig gøre at få manifesteret noget i en eller anden form, noget med kærlighed til fællesskabet. Der vil komme en endelig melding efter påske, fortæller Jan Løve.

Folketinget har vedtaget diverse hjælpepakker for at komme blandt andet festivalarrangører til hjælp. Der vil dog næppe være noget at hente her for Skvulp, fordi det er gratis at deltage.

Holbæk Kommune har ydet to millioner kroner i støtte, mens støtten fra det lokale erhvervsliv var tæt på at runde én million kroner, sådan som det også blev nået i 2019.

Haku overvejer situationen En musikfestival i noget mindre målestok var Haku, som skulle have været afviklet i Østre Anlæg i Holbæk den 29. august. Dagbladet Nordvestnyt omtalte i en artikel mandag, at der blev arbejdet videre med planlægningen. Det skulle være en festival med latinamerikansk musik og smagsprøver på mad.

Efter meldingen mandag aften om nedlukning for store arrangementer til og med august kan festivalen ikke gennemføres i den planlagte form.

- Vi skal mødes i bestyrelsen i dag eller i morgen for at finde frem til, hvordan vi bedst håndterer det. Der kan blive tale om at udskyde det til senere i år eller måske holde nogle mindre festivaller, men det kommer an på, hvordan de konkrete restriktioner bliver. Der er frivillige og artister, som vi ikke har lyst til at skuffe, siger Cecilie Bang, som står bag ideen sammen med Nicolas Schipper.