Skvulp Fonden, der står bag havnekulturfestivalen Skvulp i Holbæk, har valgt investere en halv million kroner i kommunens nye Eventbank.Foto: Morten D. Christensen

Skvulp skyder penge i Eventbanken

Holbæk - 08. januar 2021 kl. 16:52 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Skvulp Fonden har valgt at skyde en halv million kroner i den nye Eventbank, som Holbæk Kommune har oprettet.

Eventbanken indeholder ikke kolde kontanter, men derimod udstyr som kan lånes af blandt andet foreninger i forbindelse med afvikling af festivaler, byfester, koncerter og lignende.

For Skvulp Fonden er det en investering, som også kommer andre til gode, lyder det fra bestyrelsesformand Jan Løve.

- Skvulp Fonden er sikret en bevilling fra Holbæk Kommune på to millioner kroner årligt frem til 2023. Dermed kan vi planlægge og investere mere langsigtet end før. Det betyder besparelser i forbindelse med afviklingen af årets store havnekulturfestival. Det er den besparelse, vi nu investerer i Eventbanken, så Skvulps investeringer også kan benyttes til gavn og glæde for andre end Skvulp, fortæller han i en pressemeddelelse.

Fonden administrerer Ole Hansen (S), der er formand for udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune, er glad for, at Skvulp Fonden har valgt at skyde penge i Eventbanken.

- Det er godt set af Skvulp at investere i det lokale fællesskab. I forvejen har kommunen investeret lidt mere end en halv million kroner i Eventbanken, og nu bliver der så endnu mere at gøre godt med. Samtidig har vi aftalt, at Skvulp Fonden skal administrere den nye Eventbank, og vi ser med glæde frem til samarbejdet, siger han i pressemeddelelsen.

Eventfonden kommer til at have telte, toiletvogne, afspærringer og lignende, som mod et administrationsgebyr kan lånes kvit og frit af foreninger og andre, der modtager driftstilskud fra Holbæk Kommune.

Det bliver således ikke muligt at låne for eksempel et telt til en privat havefest.