Skvulp med musik

Lørdag den 19. maj er det Nice Little Penguins, Anne Dorte og Maria fra Tøsedrengene og Rush of Coldplay, der leverer musikken på Den store scene på Filmtorvet. Bagefter bliver der gang i festteltet samme sted, når den legendariske DJ Dan Rachlin sætter gang i festen og ved midnatstid slukker for Skvulp 18.

- Dan Rachlin er den rette til at sætte gang i festen lørdag aften. Han har arbejdet med musik siden teenageårene og har været professionel DJ siden 1980, siger Jan Løve, formand for Fonden Holbæk i Pinsen, der står får den årlige Skvulp festival, og fortsætter:

- Dan Rachlins store erfaring gør, at han om nogen ved, hvad musikken betyder for et arrangement, og for at det bliver en succes. Han tager publikum på en rejse tilbage til 70'ernes disco, de fede 80'ere, poppede 90'ere og krydrer det med nutidens største hits.