Kitesurfingstævnet har internationale deltagere og er indrettet, så publikum kan følge med fra bystranden og havnen. Arkivfoto.

Skvulp med kitesurfing

Holbæk - 01. april 2018 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skvulp Havnekulturfestival byder i år på et internationalt kitesurfing stævne på Holbæk Fjord og i havnebassinet.

- Det er lykkedes os at indgå et super godt samarbejde med Holbæk Sejlklubs surfafdeling. Det betyder, at vi begge dage under Skvulp-festivalen kan byde på en fantastisk og spektakulær oplevelse for festivalens gæster.

Der kommer omkring 30 kitesurfere, som udfordrer hinanden i det største kitesurfing race, der indtil videre er afholdt i Holbæk. Kite-stævnet betyder, at vi som noget nyt inddrager bystranden som et aktivt område på årets festival - lige som vi på land inddrager Elværket, når det drejer sig om musikken, siger Jan Løve, formand for Fonden Holbæk i Pinsen, der står får den årlige Skvulp festival, og fortsætter:

- Og når nu vi er ved det maritime, så vil byens gamle galease Hjalm i år lægge til i havnebassinet og begge dage danne rammen om forskellige oplevelser. Vi er i Skvulps bestyrelse i fuld gang med at realisere planerne om et Skvulp folkemøde, hvor det politiske liv og erhvervslivet udfordres i kærlighed til fællesskabet. Det er planen, at lade Hjalm være platformen for diskussioner og en helt særlig »øl-kasse talerstol«, hvor alle fra hele Holbæk Kommune er velkomne til at give deres besyv med om det lokale riges tilstand.

Skvulp festivalen finder sted den 18. og 19. maj i år.