Skvulp med debatter

Herefter følger »Gå planken ud - kærlighed til ungdommen«, hvor Holbæks Ungdomsbyråd udfordrer lærere og politikere til en debat om holdninger til kommunens unge. Svarer den udfordrerede politiker eller lærer det modsatte af, hvad de unge ønsker, går det skridt for skridt længere ud ad planken med risiko for, at det ender med et plask eller skvulp i havnebassinet.

»Kom og mød din borgmester« lyder opfordringen, når der lørdag den 19. maj igen bydes velkommen ombord på Hjalm. Her får borgere og besøgende mulighed for at deltage i et åben mirkofon-arrangement og uden filter stille spørgsmål til borgmester Christina K. Hansen. Under overskriften »Kærlighed til Fælleskabet« går borgmesteren herefter i dialog med Lars Qvist, der er formanden for Projektudvalget for udvikling af lokalsamfundene.