Skvulp med 50 kilometer i timen

Muligheden er opstået, fordi Byforum har valgt at finansiere svævebanen, som er en populær forlystelse og samtidig skaber forbindelse mellem by og havn.

Svævebanen kan benyttes af alle, og det sker ud fra Skvulp-princippet om, at alt er gratis under årets slogen: »I kærlighed til fællesskabet«.

- Vi er rigtig glade for, at Byforum igen bakker op og er partner på Skvulp Havnekulturfestival. Det har gjort det muligt at få endnu en attraktion på plads. Sidste år var svævebanen noget af et hit for både børn og voksne.