Skvulp hyrer lokal ildsjæl

Holbæk - 31. december 2017

Det er firmaet Exekvator og den lokale ildsjæl, Jonas W. Petersen, som bliver ansvarlig for den praktiske planlægning og afvikling af Pinsens Skvulp-festival.

Jonas W. Petersen, som bor på Tuse Næs, er en erfaren festivalarrangør og er blandt andet en af drivkræfterne bag Rockbæk. Han vil også være kendt af mange fra de år, hvor han stod i spidsen for Holbæk Byforum.

- Jonas har stor erfaring med afviklingen af større arrangementer, og han er samtidig en ukuelig ildsjæl, siger formand for Skvulps bestyrelse, Jan Løve, og fortsætter: - Det er lige det, Skvulp har brug for nu, hvor der kun er et lille halvt års tid til årets festival løber af stablen. Vi ser frem til et dynamisk samarbejde med ham.

Skvulps nye bestyrelse har valgt, at festivalen skal være endnu mere lokalt favnende, og foruden de store kendte navne også inddrage lokale medvirkende, så flere føler et større ejerskab til Skvulp.

- Jeg er både glad og beæret over, at man har valgt at lægge afviklingen af Skvulp 2018 i mine hænder. Jeg er vild med hele Holbæk og brænder for udvikling og fælleskab. Nu glæder jeg mig til at arbejde sammen med både bestyrelsen og en masse dejlige frivillige. Skvulp har gennem årerne vokset sig til en fantastisk, tilbagevendende familiebegivenhed, som rigtig mange ser frem til. Jeg går derfor til opgaven med stor respekt og en enkelt eller to sommerfugle i maven, udtaler Jonas W. Petersen.

Skvulps bestyrelse opfordrer alle til at tage godt imod Jonas W. Petersen, som nu går i gang med at realisere ideerne for den kommende festival. De går overordnet ud på at inddrage Holbæk Kommunes mange lokalsamfund og samtidig få så meget som muligt ud af det beskårede økonomiske tilskud fra kommunen.

Skvulps sekretariat får kontor på det gamle Rådhus, hvor Holbæk Kommune har stillet et lokale til rådighed for festivalen.