Havnefestivalen Skvulp i Holbæk endte i år med at give overskud. Nu sikrer en ny budgetaftale kommunal støtte frem til 2023.

Skvulp fortsætter frem til 2023

Holbæk - 19. oktober 2019 kl. 10:38 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnefestivalen Skvulp i Holbæk kommer til at fortsætte frem til minimum år 2023.

Politikerne i Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten for Hele Holbæk Kommune, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har underskrevet en ny budgetaftale, som blandt andet betyder, at der i årene 2021 til 2023 bliver sat to millioner kroner af hvert år til Skvulp.

Tidligere var 2020 det sidste år, hvor kommunen ville give tilskud.

Til gengæld for tre års ekstra tilskud har politikerne en forventning om, at folkene bag Skvulp fortsat vil arbejde på at inddrage alle kommunens lokalområder i havnefestivalen.

Og derudover at Skvulp arbejder på at blive mere uafhængig af et kommunalt tilskud.

Og endelig at Skvulps aktiviteter og tilbud fortsætter med at være gratis for alle.

Det er fonden Holbæk i Pinsen, som står bag Skvulp, og her er formand Jan Løve ikke overraskende meget glad for udmeldingen fra politikerne.

- Det er vi både glade og ydmyge over for. Tilskuddene frem til 2023 giver os mulighed for at udvikle Skvulp fremadrettet under mottoet »Kærlighed til fællesskabet«, fortæller han.

Årets Skvulp, der var det fjerde i rækken, blev afviklet sammen med træskibstræffet i pinsen, og for første gang lykkedes det at at komme ud i den anden ende med et positivt resultat.

Hjælpen fra erhvervslivet dækkede cirka en tredjedel af Skvulps samlede budget, og Jan Løve ser meget gerne, at de lokale virksomheder fortsat bakker op om Skvulp.

- Vi håber meget, at når nu kommunen er villig til at investere i fællesskabet frem til 2023, at erhvervslivet følger trop. Således at vi sammen kan fortsætte den gode udvikling, fortæller han.