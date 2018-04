Festivalleder Jonas W. Petersen og bestyrelsesformand Jan Løve lover, at årets Skvulp Festival bliver en god fest. Foto: Palle Mogensen

Skvulp-folk lover en god fest

Holbæk - 23. april 2018 kl. 18:24 Af Palle Mogensen

Om en måneds tid bliver der igen fest på havnen i Holbæk i forbindelse med pinsen, idet Skvulp Festival bliver afviklet for fjerde gang.

Det betyder, at festivalleder Jonas W. Petersen har rigeligt at se til i øjeblikket, for der er mange ting, der stadigvæk mangler at falde på plads.

- Vi har travlt, men vi skal nok bliver klar til tiden, fortæller han.

Det er foreningen Holbæk i Pinsen, som står for Skvulp, og bestyrelsen indtager i år en mere aktiv rolle, idet den er med til at løse mange af de praktiske opgaver i forbindelse med forberedelserne af festivalen.

- Vi tager nogle af de mange opgaver, der skal løses, når man arrangerer en festival for mange tusinde mennesker, fortæller bestyrelsesformand Jan Løve.

Både bestyrelsen og Jonas W. Petersen har brugt en del tid på at få engageret kommunens øvrige lokalområder i Skvulp, så festivalen ikke bare bliver en fest for folk i Holbæk.

- Det er vigtigt for os, at det er noget, som hele kommunen får glæde af, forklarer Jan Løve.

Det var egentlig meningen, at årets budget for Skvulp skulle være på 2,8 millioner kroner.

Men kommunens dårlige økonomi betød, at tilskuddet blev sat ned til 1,5 millioner. Og det har selvfølgelig haft en betydning for hele planlægningen.

- Vi har måttet rationalisere og gå det hele igennem med en tættekam for at se, hvor vi kan spare penge. Og det synes jeg faktisk, at vi er lykkedes meget godt med, uden at det er gået ud over den oplevelse, som vi gerne vil give folk. Festen bliver anderledes, men bestemt ikke dårligere end de tidligere år, fortæller Jonas W. Petersen.

Bæres af lokale kræfter

Således satser man mere på de lokale kræfter, og for eksempel bliver Elværket en del af Skvulp, så man kan spare en scene væk. Men der er også blevet plads til flere nyskabelser. Blandt andet i form af et »mini-folkemøde«, hvor de lokale politikere stiller op til en snak med borgerne.

Og så bliver der mulighed for at komme ud og svinge træbenet.

- Der er flere, som har udtrykt ønske om at kunne komme til at danse i forbindelse med Skvulp. Det har vi lyttet til og har arrangeret en dj fredag aften for de unge, og så er der dans med orkester lørdag aften for de knap så unge, fortæller Jan Løve.

Han og den øvrige bestyrelse har i øvrigt sat gang i et nyt initativ, som på sigt skal være med til at udbrede kendskabet til Skvulp.

- Vi udnævner en række ambassadører, som vi håber vil kunne være med til at udbrede kendskabet til Skvulp. I år har vi spurgt borgmester Christina K. Hansen, og hun sagde heldigvis ja, fortæller Jan Løve.

Konflikten lurer

Selv om bestyrelsen og Jonas W. Petersen har taget højde for mange ting, så kan der stadigvæk dukke noget op, som kan spænde ben for afviklingen af Skvulp.

Blandt andet hvis de igangværende overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte ender i strejke og lockout.

- Det kan få betydning for blandt andet skiltningen og sikkerheden i forbindelse med Skvulp. Så vi er i fuld gang med at få lavet en plan B. Men vi skal nok få en god fest, fortæller Jan Løve.