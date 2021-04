Skvulp er igen blevet aflyst

Der bliver heller ingen Skvulp Festival i år. Arrangørerne har for andet år i træk måttet erkende, at det ikke vil være muligt at afvikle havnefestivalen. Fotoet er fra havnefestivalen i 2019.

Holbæk - 08. april 2021 kl. 14:14 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

- Det er med blødende hjerte, at vi igen må aflyse vores store havnefestival, Skvulp, men det vil ikke være muligt for os at afvikle den på forsvarlig vis, som det ser ud lige nu med coronaens greb om verden.

Sådan lyder det fra formanden for Skvulp Fonden, Jan Løve, efter at en enig bestyrelse har valgt at skubbe festivalen til 2022.

Han uddyber beslutningen således:

- Selv om coronaen kommer mere og mere under kontrol, føler vi ikke, at det vil være forsvarligt at afvikle Skvulp med 40.000 deltagere, fortæller Jan Løve.

For selv om det, som det ser ud nu, formentlig godt kunne lade sig gøre at afvikle Skvulp den 11. og 12. juni, hvis deltagerne fremviser et gyldigt coronapas, så er det ikke en mulighed for Skvulp, slår Jan Løve fast: - Hvis det skal kunne lade sig gøre, er vi nødt til at hegne hele området ind og kontrollere folk ved indgangen. Og det er ikke i Skvulps ånd. Vi er en åben festival, hvor alle skal have lov til at deltage. Og derfor vil vi hellere vente til næste år med at byde gæsterne velkomne til en stor og flot festival, fortæller han.

For ham, resten af bestyrelsen og festivalleder Sofie Bendixen er aflysningen bestemt ikke noget, som bare bliver gjort med et skuldertræk.

Det gør ondt indeni - En festival som Skvulp er jo ikke noget, man planlægger og gør klar til i løbet af en måned. Der er jo mange aktører inde over, og det kræver arbejde hele året rundt. Nu må vi så for andet år i træk fortælle vores to store samarbejdspartnere, Holbæk Kommune og erhvervslivet, at Skvulp desværre må aflyses. Og det er da noget, som gør ondt på os, fortæller Jan Løve.

Bestyrelsen har da også det sidste års tid fået en del gok i nøden, når planerne for årets Skvulp har måttet ændres igen og igen. Men medlemmerne er stadigvæk ved godt mod, og det er der en bestemt årsag til, forklarer Jan Løve.

- Der er en meget stor opbakning til Skvulp fra holbækkerne og andre, og det er helt sikkert noget, som hjælper os med at holde fast på optimismen, selv om vi nu igen må aflyse festivalen, siger han.

Skvulp Fonden mødtes i går med politikerne i Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune og orienterede dem om aflysningen af årets Skvulp.

Og i løbet af i dag vil de øvrige samarbejdspartnere få besked.

- Budskabet er, at 2022 bliver året, hvor Skvulp vender tilbage med et brag, lyder det fra Jan Løve.