Mod på uddannelse« hjælper unge, der typisk kæmper med angst eller lider af depression, skizofreni, autisme eller ADHD, i gang med eller tættere på en ungdomsuddannelse. Med ekstra seks millioner kan flere unge de næste to år hjælpes. Foto:Thomas Olsen

Skulderklap hjælper 48 unge til uddannelse

Holbæk - 08. februar 2021 kl. 16:15 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

En ekstra bevilling på seks millioner kroner til projektet »Mod på uddannelse« er et skulderklap for indsatsen og resultatet af en målrettet indsats for at få sårbare unge klar til uddannelse. Pengene gør det muligt at udvide projektet og hjælpe flere unge.

I 2018 fik Holbæk Kommune knap otte millioner kroner til projektet »Mod på uddannelse« fra EU's Socialfond. Siden er det gået så godt med projektet, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu sender en ekstrabevilling på seks millioner kroner til indsatsen.

Det oplyser Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i en pressemeddelelse.

Dermed forstærker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den indsats, der har haft succes med at gøre sårbare unge i Holbæk Kommune klar til uddannelse.

»Mod på uddannelse« hjælper unge, der typisk kæmper med angst eller lider af depression, skizofreni, autisme eller ADHD, i gang med eller tættere på en ungdomsuddannelse.

Projektet omfatter pt. 96 unge, og de ekstra penge giver mulighed for at udvide med yderligere 48 unge, som på grund af deres udfordringer skal have hjælp til at gennemføre en uddannelse.

Formålet med projektet »Mod til Uddannelse« er at styrke psykisk sårbare unge, så de kan gennemføre en uddannelse, klare et arbejde og dermed indgå i arbejdsstyrken.

Projektet startede i 2019 og løber over tre år.

Projektet har tidligere modtaget knap otte millioner kroner fra EU’s Socialfond.

Pengene skulle primært dække udgifterne til ansatte i projektet som for eksempel psykologer, mentorer, undervisere og virksomhedskonsulenter. En fremragende indsats Claus Jensen, formand i CO-Industri og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er imponeret over Holbæk Kommunes indsats indtil nu.

- I Holbæk Kommune har man leveret en fremragende indsats for udsatte unge, som får hjælp til at komme i gang med den uddannelse, de drømmer om, men som måske kan synes lidt uden for rækkevidde. På langt sigt er den slags projekter meget vigtige - ikke bare for de unge, men også for arbejdsmarkedet, fordi vi ved, at der kommer til at mangle faglærte i fremtiden, udtaler Claus Jensen i pressemeddelelsen.

I »Mod til uddannelse« får de unge et individuelt tilrettelagt forløb, der inkluderer en mentor, træning af sociale færdigheder, udvikling af faglige kompetencer og test i forskellige uddannelser og job. De unge afklares, hjælpes i gang og følges under forløbet med samtaler.

Eksterne evalueringer har rost projektet, og deltagerne føler sig mere uddannelsesparate efter forløbet.

Unge føler sig bakket op - Det er dejligt, at man har kigget på det, vi har haft kørende. Det er et skulderklap til alle i projektet. De ekstra millioner går til ansættelser og dermed til at hjælpe flere unge, fastslår Lars Roost Dinesen (S), formand for udvalget for beskæftigelse og uddannelse.

I »Mod til uddannelse« er udgangspunktet de unges behov for støtte. Det er unge, som har følt sig udenfor og nu oplever, at nogle tror på dem og bakker dem op, tilføjer han.

I 2018 var borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) begejstret, da projektet fik den første bevilling - og det er hun stadig.

- De første par år i projektet har vist, at der er god brug for de ekstra midler, og det er godt, at erhvervsfremmebestyrelsen har blik for de lokale behov. »Mod til uddannelse« er centralt i vores bestræbelser på at få alle udsatte og sårbare unge i Holbæk Kommune igennem en uddannelse og på langt sigt ud på arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende og få en god livskvalitet, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.