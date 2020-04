Skulder ved skulder: 1. maj på facebook

Når man ikke kan stå skulder ved skulder under de røde flag i dag, den 1. maj, på arbejdernes internationale kampdag, kan man hylde fællesskabet og solidariteten hver for sig på Facebook.

Lokalt er de traditionelle arrangementer i 3F-Huset i Spånnebæk og Østre Anlæg i Holbæk og Plænen i Asnæs aflyst. I stedet prøver 3F Holbæk-Odsherred at sende Fagbevægelsens Hovedorganisationens (FH) virtuelle 1. maj møde via Facebook.

- Det vil ske via 3F Holbæk-Odsherreds Facebookside. Jeg kan ikke garantere, at det virker, men vi gør forsøget, siger Allan Andersen, formand for afdelingen og LO Holbæk-Odsherred.