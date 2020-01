Efter skudepisoden omringede svært bevæbnet politi ejendommen i Akselholm, mens man forsøgte at lokalisere den nu tiltalte 43-årige mand og skydevåbnene. Først mere end tre timer efter skyderiet blev manden anholdt i nærheden. Foto: Johnny D. Pedersen - Skadestedsfotograf.dk

Send til din ven. X Artiklen: Skudoffer: Jeg kiggede direkte ind i løbet, da han skød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skudoffer: Jeg kiggede direkte ind i løbet, da han skød

Holbæk - 17. januar 2020 kl. 18:30 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagens to hovedpersoner er på ingen måde enige om, hvad der ledte op til, at en i dag 43-årig mand den 8. april sidste år ved 16-tiden på kort afstand affyrede flere livstruende skud med et haglgevær mod en nu 44-årig mand, der var kommet på besøg hos ham på hans ejendom i Akselholm lidt uden for Jyderup.

Den 44-årige mand fra Lyngby blev skudt i hovedet, brystet og armene af den 43-årige, og hårdt såret flygtede han ud til den nærliggende Slagelsevej og blev kørt væk af en tilfældig forbipasserende bilist.

Retten i Holbæk indledte fredag nævningesagen, hvor den 43-årige mand er tiltalt for drabsforsøg på den 44-årige. Den tiltalte erkendte i retten, at han havde affyret to skud med haglgeværet mod den anden mand. Men han benægter, at han ville dræbe ham.

Tiltalte: Han krævede penge Sagen har hidtil været kørt bag lukkede døre, men fredag fik offentligheden for første gang mulighed for at høre forklaringerne fra både den tiltalte og skudofferet.

I den tiltaltes version havde den 44-årige mand gennem nogle år løbende og flere gange månedligt aflagt ham besøg i Akselholm for at få penge af ham. De to havde, ifølge den tiltalte, tidligere lavet narkokriminalitet sammen, hvor den 44-årige havde leveret stofferne, og den tiltalte havde solgt dem. Men efter et fængselsophold havde den tiltalte i 2017 besluttet sig for at lægge kriminaliteten bag sig.

- Men han (den 44-årige, red.) blev ved med at komme hjem til mig og min familie. Før jeg kom i fængsel havde politiet beslaglagt nogle stoffer, som de fandt hos mig, og da jeg kom ud af fængslet præsenterede han mig så for en regning på 120.000 kroner for de stoffer. Senere var det steget til en halv million, og selv om jeg har givet ham penge mange gange, blev han ved med at sige, at jeg skyldte penge, sagde den tiltalte, som flere gange brød ud i gråd under sin flere timer lange forklaring, og han understregede, at han havde følt sig presset til at betale.

Skudofferet bekræftede, at de to kendte hinanden i forvejen, men ifølge ham kun ganske perifert. Han fortalte, at han selv havde været »en skidt fyr« for år tilbage, men han afviste, at de to havde lavet narkokriminalitet sammen, og at de på noget tidspunkt har haft et økonomisk mellemværende. Endelig sagde han, at han kun havde været på adressen i Akselholm nogle få gange.

Købte skydevåben De to var også helt uenige om, hvorfor den 44-årige befandt sig hos den 43-årige den mandag, han blev skudt.

Ifølge den 44-årige, der på det tidspunkt arbejdede på Søbækskolen i Jyderup, havde han mødt den nu tiltalte i Jyderup by fredagen forinden, hvor den tiltalte havde bedt ham om at komme forbi om mandagen. Omvendt sagde den tiltalte, at den 44-årige tre-fire dage før skyderiet var kommet hjem til ham i Akselholm og meddelt, at han ville komme igen om mandagen.

Faktum er, at den 44-årige ankom til ejendommen, og herefter gik de to over i rundbuehallen. Ifølge den tiltalte havde den 44-årige et knojern i hånden allerede da han tog imod ham ved bilen og han frygtede, at han ville blive »flået i stykker«.

Den 44-årige erkendte, at han havde haft et knojern liggende i et aflukket rum i en sportstaske i sin bil, hvor politiet fandt det efter skyderiet, men han afviste, at han havde haft det fremme. Han forklarede stærkt følelsesmæssigt påvirket, at den 43-årige i rundbuehallen pludselig havde grebet et skydevåben og skudt mod ham på to meters afstand. Og kort efter skød han igen.

- Jeg stod og kiggede direkte ind i løbet, da han skød, sagde den 44-årige, som både fysisk og psykisk er meget medtaget.

Han har blandt andet fået transplanteret både knogle og hud fra benet for at redde den venstre arm, og han er diagnosticeret med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i svær grad.

Det kom frem i retten, at den 43-årige havde anskaffet både haglgeværet, som han skød den anden med, og en jagtriffel blot nogle uger før skyderiet. Dem havde han opbevaret i en gammel hesteboks i den fjerne ende af rundbuehallen isat ammunition. Men han afviste, at det var hans plan at dræbe den 44-årige.

Den tiltalte forklarede, at han havde taget det ene våben frem i forsøget på at få den 44-årige til at forsvinde.

- Jeg tænkte, at det kunne få ham til at vende om. Han var meget tæt på, og så gik geværet af. Det var aldrig min hensigt, at det skulle affyres, lød det fra den tiltalte.

Nævningesagen fortsætter med vidneafhøringer på mandag, og der ventes dom enten i slutningen af januar eller begyndelsen af februar.

relaterede artikler

Mænd var i konflikt før skudepisode i landsby 10. april 2019 kl. 11:17

42-årig anholdt for skud med haglgevær 09. april 2019 kl. 10:51