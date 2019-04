Se billedserie I flere timer havde svært bevæbnede politifolk omringet ejendommen i Akselholm syd for Holbæk efter, at den 42-årige beboer havde skudt og såret en 43-årig bekendt mandag eftermiddag ved 16-tiden. Foto: Johnny D. Pedersen - Skadestedsfotograf.dk

Send til din ven. X Artiklen: Skuddrama i landsby: 42-årig sigtet bor selv på gerningsstedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skuddrama i landsby: 42-årig sigtet bor selv på gerningsstedet

Holbæk - 09. april 2019 kl. 15:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 42-årige mand, der er sigtet for drabsforsøg på en 43-årig mand i landsbyen Akselholm syd for Jyderup, bor ifølge dagbladet Nordvestnyts oplysninger selv på gerningsstedet, hvor han mandag ved 16-tiden ramte den 43-årige i hovedet, på arme og ben med flere skud fra et jagtgevær. Skudofferet var i livsfare.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter oplysningen om, at den sigtede mand bor på adressen i Akselholm.

Samtidig oplyser politiets kommunikationsmedarbejder, Martin Bjerregaard, at de to mænd kender hinanden i forvejen. Han kan dog ikke uddybe nærmere, hvorfor den 43-årige var til stede på adressen, ligesom han heller ikke vil oplyse, hvor skudofferet, der nu er meldt uden for livsfare, har bopæl.

Ifølge Martin Bjerregaard er der ingen grund til at tro, at mandagens skyderi i Akselholm har noget at gøre med det endnu uopklarede skyderi for to uger siden i Havevang i Holbæk, eller for den sags skyld med sidste efterårs konflikt i Holbæk mellem rockergruppen Bandidos og en gruppering fra Vangkvarteret.

Den 42-årige mand blev tirsdag middag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, hvor anklager John Catre Nielsen sigtede ham for drabsforsøg på den 43-årige samt for ulovlig våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder.

Ifølge den sigtedes beskikkede forsvarer, Jens Klokhøj, nægter den 42-årige, at han skulle have haft til hensigt at dræbe den bekendte med skuddene, men han erkender sig skyldig i grov vold.

Herefter besluttede dommeren på anmodning fra anklageren at lukke dørene med henvisning til, at det 43-årige skudoffer endnu ikke er afhørt i sagen. Derfor må den sigtedes forklaring og andre oplysninger i sagen ikke komme ud i offentligheden på nuværende tidspunkt.

Den 42-årige sigtede var meget dårligt gående og humpede ind i retssalen, da grundlovsforhøret skulle starte. Han var iført en blå såkaldt dna-dragt, som politiet normalt iklæder personer for at sikre eventuelle biologiske spor på dem. Uden over dragten var han svøbt i et hvidt hospitalstæppe, og på fødderne havde han hvide frottetøfler.

Det er uvist, hvorfor manden var i den forfatning, og Martin Bjerregaard fra politiet kunne tirsdag eftermiddag ikke umiddelbart oplyse, om den sigtede selv har været udsat for vold eller på anden måde være kommet til skade i forbindelse med de dramatiske begivenheder i Akselholm mandag eftermiddag.

Hans egen forklaring blev afgivet bag lukkede døre, så det er uvist hvad han fortalt om baggrunden for skyderiet.

Det var en forbipasserende bilist på Slagelsevej ved Akselholm, der klokken 16.03 alarmerede politiet, fordi vedkommende havde set en mand gå rundt med et skydevåben i det fri.

Ifølge sigtelsen er selve skyderiet sket kort forinden omkring klokken 16, og Martin Bjerregaard oplyser til Nordvestnyt, at politiet cirka 20 minutter efter anmeldelsen havde kontakt til det 43-årige offer og fik bragt ham under behandling. Han blev fløjet til Rigshospitalet i København.

Men først klokken 19.22 blev den 42-årige mand anholdt på gerninsgsstedet, og det skete ifølge politiet uden yderligere dramatik.

Men kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard ville tirsdag eftermiddag ikke nærmere ind på årsagen til, at der gik tre timer, før den 42-årige blev anholdt.

Grundlovsforhøret sluttede med, at dommeren varetægtsfængslede den 42-årige frem til 9. maj på begrundet mistanke om, at han har gjort sig skyldig i drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse, der i sig selv er en alvorlig forbrydelse og udløser minimum to års fængsel.

relaterede artikler

Video og billeder: Mand ramt af skud i Jyderup 09. april 2019 kl. 00:27