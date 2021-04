Se billedserie Der er vist nogle, som i flere år har ment, at det gamle passagerskib »Arwen« var en skrotbunke. Nu er det i hvert fald på alle måder forvandlet til en bunke skrot, som snart vil være helt væk fra havnen i Holbæk. Foto: Mie Neel

Skrotskib er snart væk: Så stor er regningen

Holbæk - 22. april 2021 kl. 10:38 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Heller ikke ophugningen af det gamle passagerskib »Arwen« gik helt efter planen. Arbejdet på Holbæk Havn blev forsinket som følge af problemer med den klipper, også kaldet jern­saks, der skulle få bugt med skroget.

Efter at jernsaksen var repareret i går, onsdag, kunne den sidste del af skroget på det 30 meter lange og mere end 80 tons tunge skib klippes op.

Det er over to uger siden, tirsdag den 6. april, at der blev taget hul på arbejdet med »Arwen«, som Holbæk Kommune de seneste år har arbejdet på at få fjernet. Den har langt fra pyntet ved kajen og promenaden, som i øjeblikket er under fornyelse, og der har løbende været klager fra beboere på havnefronten.

Efter at ejerskabet til skibet er blevet fastslået ved en dom i Københavns Byret, og ejeren ikke har betalt for havneleje, har Holbæk Kommune haft mulighed for at lade skibet hugge op.

Jernsaksen var forsinket Den øverste del af skibet blev fjernet i løbet af de første dage. Derefter var det meningen, at arbejdet med at klippe skroget op skulle begynde i sidste uge.

Det blev imidlertid ikke til noget, fordi jernsaksen ikke kom til Holbæk, fordi den skulle repareres. Tirsdag i sidste uge blev »Arwen« hevet op på land, efter at den under den første del af ophugningen havde ligget i vandet ved hjørnet af Kanalstræde. Mandag i denne uge var jernsaksen så atter klar til at tage fat.

Men i går hen på dagen var den nok engang gal med jernsaksen, så den ikke kunne arbejde videre. Peter Sørensen fra Manta Contractors, Kr. Sonnerup, fortæller, at der måtte leveres reservedele fra Holland, og i går var maskinen atter klar.

De sten, som blev flyttet, da »Arwen« i sidste uge blev hevet på land, blev i øvrigt lagt på plads tirsdag i denne uge.

Nej til flere projektskibe Manta Contractors har entreprisen for Holbæk Kommune, mens Entreflex A/S, Hedehusene, og underentreprenører har stået for selve ophugningen.

Holbæk Kommunes havnemester Lars W. Hansen er glad for og lettet over, at han snart ikke skal bruge flere kræfter på »Arwen« - og den glæde kan den akuelle forsinkelse ikke tage fra ham. Deter det femte skib i dårlig stand, der de seneste seks år er blevet hugget op på kommunens foranledning.

Regningen sendes til ejeren, og i nogle tilfælde indgås af aftale om et månedligt afdrag. I det aktuelle tilfælde lander regningen på over 200.000 kroner.

- Vi har fået et tilbud, men det kan godt være, det bliver en smule dyrere, fordi forudsætningerne har ændret sig. Men vi har lært noget af den her sag. Fremadrettet vil vi ikke have projektskibe ind i havnen, så nye skibe bliver gennemgået med lup. Jeg siger faktisk nej til mange, for eksempel nogle der vil bruge en udrangeret færge til husbåd. Og vi har venteliste på almindelige skibe, fortæller Lars W. Hansen.

