Skriveværksted for unge forfattere

Holbæk - 07. oktober 2020 kl. 18:05 Af Palle Mogensen

Et skriveværksted for unge mellem 15 og 25 år afvikles i øjeblikket på Holbæk Bibliotek.

En halv snes elever fra både Stenhus Gymnasium, Slotshavens Gymnasium, FGU Nordvestsjælland og 10. klassescentret i Holbæk mødes hver uge for både at lade sig inspirere og for at inspirere andre.

Fælles for dem er en glæde ved at skrive.

Derfor har de meldt sig til det gratis skriveværksted, hvor tre forfattere giver gode råd og guider dem igennem forskellige skriveøvelser og kommer med konstruktiv kritik til de unges skriverier.

Det er Liv Ea og Bjarne Nordberg Pedersen, som står for det meste af undervisning og inspiration med Jeppe Madsen som gæsteforfatter.

Tidligere har Bjarne Nordberg Pedersen fortalt de unge, hvordan man bygger sine karakterer op, og da Nordvestnyt kiggede forbi tirsdag eftermiddag, var det Liv Ea, som lavede skriveøvelser med de unge.

Denne gang handlede det om flowskrivning, hvor man i måske et kvarter skriver det ned, som man tænker.

Det betyder ikke noget, om det giver mening eller er stavet rigtigt.

Det vigtigste er at skrive uden at tænke for meget over det, men bare lade ordene flyde.

Skriveværkstedet er blevet til i et samarbejde mellem bibliotekerne i Holbæk Kommune og nonprofit-forlaget Ordskælv.

Sidstnævnte arbejder på at få en ny generation af unge skribenter, empatiske læsere og kreative tænkere i hele Norden.

Liv Ea har selv deltaget i forskellige skriveskoler og sidste år underviste hun på et tilsvarende projekt.

- Man kan jo i princippet bare sidde hjemme og skrive over nettet, men jeg tror, at det er vigtigt, at vi kan tilbyde deltagerne et fysisk rum, hvor de kan mødes, fortæller hun.

Sebastian Jakobsen Nielsen går til daglig på 10. klassecentret, og han er med for at udvikle sine skriverier.

- Jeg har altid skrevet meget og glæder mig til at arbejde med forskellige genrer, fortæller han.

Kirke Olesen, der går på Stenhus Gymnasium, har allerede skrevet en del indenfor fantasy-genren.

- Jeg er her for at finde en måde at udtrykke mig på og for at møde andre, der kan lide at skrive ligesom mig, fortæller hun.

Skriveværkstedet, der kører over syv uger, skal munde ud i en bog, som de deltagende unge bidrager til.

Om de laver et digt, skriver en kort novelle eller noget helt tredje, bestemmer de selv.

Men det skal relatere sig til skriveværkstedets overordnede emne, som er »Ærlig talt«.

Når Holbæk Bibliotek er med i projektet, er det ud fra et ønske om at kunne trække nogle flere unge ind på biblioteket, oplyser bibliotekar Roland Olsen.