Skrald hentes fra ekstra tidlig morgen

Mette Herskind, der er teamleder i Marked & Kommunikation hos Fors, forklarer, at Urbaser har ønsket, at chaufførerne begynder arbejdet på forskellige tidspunkter for at undgå, at de møder hinanden. Det vil være kritisk, hvis der skulle forekomme smittespredning blandt chaufførerne, da de varetager en vigtig funktion med at få tømt skraldespandene.